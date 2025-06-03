台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

近來新台幣匯率狂升引發市場關注，光5月份就升了2元，重傷出口業者，但對於想買車的網友們來說，反而關心台幣升值，這時候買進口車是否會更划算？

一名網友在mobile01上以「台幣升值那麼多了，應該進口車快要降價了吧？」為題發文認為，台幣匯率不斷升值，關稅及貨物稅應該也快調降了，這一波會降更多吧，「會不會10%+10%那不就降20%？台幣換日幣都快5元了，應該有機會」。

然而此文一出卻遭到不少人無情打臉回應，「好多人因為關稅、貨物稅、台幣升值…然後幻想車子可以便宜買，真的不要想了，還不一定微漲價呢」、「台幣低，加價賣，台幣高，加價賣，台幣不高也不低，加價賣」、「想太多，都有理由要漲」。

還有人表示「太小看商人的思維了，放心，他們絕對有99種以上的應對措施，確保各大股東的權益，消費者？你自己要懂啊！」、「歐元從15年前1歐元換50台幣，現在匯率快跟美金差不多了，歐系車雙b車有降過嗎，紐西蘭奶也零關稅了，牛奶也沒降價」。

其他人則直言，「除了銷庫存，車價是逐年墊高的」、「蛋都降到一斤32元了，你有看過小吃或餐廳降價嗎？」、「免稅店商品一定便宜嗎？不用想太多啦」、「車商進車都有和車廠簽訂類似於物價或是匯率穩定條款，不是你想的那樣簡單」。