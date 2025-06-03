快訊

鼻酸！台東「天空之鏡」溺水少年尋獲遺體 家境清寒曾想輟學工作

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

遭爆未利益迴避、涉圖利 葉丙成：早與配偶退出協會運作

勞退「自提」年化5％、6％、7％都有人做到…比ETF穩？艾倫三案例：能節稅就是確定賺

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
艾倫的理財研究室分享，30歲月薪8萬、稅率12%者自提6%，年化報酬約5.5%；若40歲才提，甚至達5.96%。45歲家庭族群報酬更高達7.68%。他提醒：「離退休越近，自提效益越好。」。圖／聯合報系資料照片
艾倫的理財研究室分享，30歲月薪8萬、稅率12%者自提6%，年化報酬約5.5%；若40歲才提，甚至達5.96%。45歲家庭族群報酬更高達7.68%。他提醒：「離退休越近，自提效益越好。」。圖／聯合報系資料照片

隨著勞退收益率來到1.58%，愈來愈多人開始關心「自提勞退」的真實效益。理財YouTuber「艾倫的理財研究室」影片中，點出三大關鍵問題：勞退自提到底值不值得？和自己投資比誰報酬高？不同族群的策略怎麼擬？從年化報酬的試算表，到實際顧客案例，都成為解答的核心依據。

三大主題：自提報酬、比較效益、速查試算

艾倫表示，影片將聚焦三件事：

1.勞退自提值不值得做？

2.與自己投資相比，自提報酬率高不高？

3.不同年齡、稅率下，自提的年化報酬率有多少？

他分享自製的「自提勞退年化報酬速查表」，讓觀眾對照自身收入、稅級與年限，評估是否適合自提。他坦言：「有人靠自提勞退，年化報酬率超過30%。你真的以為政府操盤只有4%嗎？」

案例一 月薪8萬、30歲上班族：報酬率可達5.5%～7.48%

第一位案例是年約30歲的上班族，月薪8萬元、所得稅率12%。若從30歲起自提6%，直到60歲退休，報酬率估算為5.5%；若等到40歲再開始自提，反而提高至5.96%；50歲起則高達7.48%。

這讓他驚訝不已：「我原本以為政府操盤只有穩穩4%，沒想到還能搭配節稅效益提升表現！」

案例二 45歲雙薪家庭主管：稅負高 自提成理想配置

另一位45歲、有兩個孩子的家庭主管，所得稅率高達20%，報稅壓力大。平時已有定期定額投資ETF的習慣。

經試算，若未來15年進行勞退自提，報酬率可達7.68%。對比他的ETF投資波動大、報酬不穩，自提反而更有吸引力。他回饋：「自提比ETF還穩，節稅就是確定賺！」

案例三 55歲自由工作者：只剩5年 報酬也不差

55歲的自由工作者詢問是否來得及自提。他的所得稅率僅5%，僅剩5年可操作。結果評估年化報酬率也有7.33%，若延後至65歲再領，報酬率反而降為5.86%，但總本金會增加。

艾倫指出：「並非提越久越好，反而是越接近退休，自提效益越高。」

「速查表」怎麼看？年限×稅率 找出最佳起點

艾倫以速查表為例：

若所得稅級距20%、自提20年，年化報酬率約6.84%

高收入者（稅率40%以上）即便只提5年，報酬也逾30%

反之，若免稅或低稅率族群，則只有公告收益率1.58%可期待

結論是：你若無法穩定投資超過6%～7%的報酬，自提就是穩定方案。

不會自律就強迫儲蓄 自提是「懶人也能成功」的財務設計

艾倫也分享朋友的觀點「薪水發下來後，我都不留在戶頭裡，財富超自由。」他強調，自提最大的價值在於「強迫儲蓄＋自動節稅」，對不擅自律或忙碌的上班族來說，更是落地執行的好方法。

艾倫提醒，若是從事保險或財務顧問工作，熟悉勞退、勞保、自提與結稅等政策福利，比商品介紹更能增加客戶信任感「你能讓他在政府制度中賺到小確幸，自然對你更信任。」

◎本文內容已獲 艾倫的理財研究室 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

節稅 月薪 所得稅率 年化報酬率 勞退自提 上班族 ETF

延伸閱讀

複製貼上00919連四季配息0.72元！柴鼠：00918維持0.7元成最大勁敵

00918、00919是「硬撐不降息」嗎、投信考量為何？專家五點分析：散戶心態不願賠錢出場

最低薪資擬漲至29,450元！挨痛批是「大家一起變窮」：變相減薪

00919本季配息0.72元！網友驚呼「長榮奶水真香」19元隨便買都賺

相關新聞

勞退「自提」年化5％、6％、7％都有人做到…比ETF穩？艾倫三案例：能節稅就是確定賺

隨著勞退收益率來到1.58%，愈來愈多人開始關心「自提勞退」的真實效益。理財YouTuber「艾倫的理財研究室」影片中，點出三大關鍵問題：勞退自提到底值不值得？和自己投資比誰報酬高？不同族群的策略怎麼

台幣狂升進口車何時變便宜？網勸別作夢：紐西蘭牛奶零關稅也沒降價

近來新台幣匯率狂升引發市場關注，光5月份就升了2元，重傷出口業者，但對於想買車的網友們來說，…

頂客族遺產怎麼分？蘇家宏提醒：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

越來越多不婚不生的「頂客族」步入中年，財產傳承問題成為未雨綢繆的關鍵。律師蘇家宏在其頻道影片中指出：「如果沒有立下遺囑，頂客族的配偶在伴侶過世後，財產需與亡者的兄弟姐妹共同繼承。」這讓許多以為「配偶自

可月存10萬！他想買房不敢投資 內行揭「保守派」最佳理財法

提到買房，高昂的房價總讓人怯步。一名網友在Dcard透露，自己一個月能存五至十萬，因為有買房打算導致自己不敢投資，不過他有猶豫一昧的存錢是不是正確的選擇，詢問廣大網友意見。

最低薪資擬漲至29,450元！挨痛批是「大家一起變窮」：變相減薪

2026年基本工資恐將再度調升，勞動部預計今年第3季召開最低工資審議會，外界預估明年最低月薪將調漲3%，從28,590元上調至29,450元，時薪同步從190元漲至196元。消息一出，PTT網友瞬間炸

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

每年5月報稅季，除了準備資料、查扣除額，不少家庭也進入「報誰的父母比較划算」的攻防戰。蘇家宏律師日前在YouTube影片分享，一名人妻過去總是由她與先生申報撫養公婆，沒想到去年遭小叔夫妻「捷足先登」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。