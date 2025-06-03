勞退「自提」年化5％、6％、7％都有人做到…比ETF穩？艾倫三案例：能節稅就是確定賺

隨著勞退收益率來到1.58%，愈來愈多人開始關心「自提勞退」的真實效益。理財YouTuber「艾倫的理財研究室」影片中，點出三大關鍵問題：勞退自提到底值不值得？和自己投資比誰報酬高？不同族群的策略怎麼擬？從年化報酬的試算表，到實際顧客案例，都成為解答的核心依據。

三大主題：自提報酬、比較效益、速查試算

艾倫表示，影片將聚焦三件事：

他分享自製的「自提勞退年化報酬速查表」，讓觀眾對照自身收入、稅級與年限，評估是否適合自提。他坦言：「有人靠自提勞退，年化報酬率超過30%。你真的以為政府操盤只有4%嗎？」

案例一 月薪8萬、30歲上班族：報酬率可達5.5%～7.48%

第一位案例是年約30歲的上班族，月薪8萬元、所得稅率12%。若從30歲起自提6%，直到60歲退休，報酬率估算為5.5%；若等到40歲再開始自提，反而提高至5.96%；50歲起則高達7.48%。

這讓他驚訝不已：「我原本以為政府操盤只有穩穩4%，沒想到還能搭配節稅效益提升表現！」

案例二 45歲雙薪家庭主管：稅負高 自提成理想配置

另一位45歲、有兩個孩子的家庭主管，所得稅率高達20%，報稅壓力大。平時已有定期定額投資ETF的習慣。

經試算，若未來15年進行勞退自提，報酬率可達7.68%。對比他的ETF投資波動大、報酬不穩，自提反而更有吸引力。他回饋：「自提比ETF還穩，節稅就是確定賺！」

案例三 55歲自由工作者：只剩5年 報酬也不差

55歲的自由工作者詢問是否來得及自提。他的所得稅率僅5%，僅剩5年可操作。結果評估年化報酬率也有7.33%，若延後至65歲再領，報酬率反而降為5.86%，但總本金會增加。

艾倫指出：「並非提越久越好，反而是越接近退休，自提效益越高。」

「速查表」怎麼看？年限×稅率 找出最佳起點

艾倫以速查表為例：

若所得稅級距20%、自提20年，年化報酬率約6.84% 高收入者（稅率40%以上）即便只提5年，報酬也逾30% 反之，若免稅或低稅率族群，則只有公告收益率1.58%可期待

結論是：你若無法穩定投資超過6%～7%的報酬，自提就是穩定方案。

不會自律就強迫儲蓄 自提是「懶人也能成功」的財務設計

艾倫也分享朋友的觀點「薪水發下來後，我都不留在戶頭裡，財富超自由。」他強調，自提最大的價值在於「強迫儲蓄＋自動節稅」，對不擅自律或忙碌的上班族來說，更是落地執行的好方法。

艾倫提醒，若是從事保險或財務顧問工作，熟悉勞退、勞保、自提與結稅等政策福利，比商品介紹更能增加客戶信任感「你能讓他在政府制度中賺到小確幸，自然對你更信任。」

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