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頂客族遺產怎麼分？蘇家宏提醒：不立遺囑…小心配偶得跟兄弟姐妹共分財產

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
頂客族遺產怎麼辦？蘇家宏：兄弟姐妹不一定會讓！遺囑、信託提早規劃才安心。中央社
頂客族遺產怎麼辦？蘇家宏：兄弟姐妹不一定會讓！遺囑、信託提早規劃才安心。中央社

越來越多不婚不生的「頂客族」步入中年，財產傳承問題成為未雨綢繆的關鍵。律師蘇家宏在其頻道影片中指出：「如果沒有立下遺囑，頂客族的配偶在伴侶過世後，財產需與亡者的兄弟姐妹共同繼承。」這讓許多以為「配偶自然繼承全部財產」的民眾相當錯愕。

蘇家宏舉例，若先生先過世，留下房子與2千萬元財產，未立遺囑的情況下，太太與先生的兄弟姐妹將「共同共有」該房產。兄弟姐妹甚至可以拒絕太太繼續居住，產生法律與生活層面的衝突。他直言：「最簡單的方法，就是生前立下遺囑，明確指定財產如何分配。」

財產傳承5解方：遺囑、信託、贈與、人壽保險與…長命百歲？

除了遺囑，蘇家宏也分享多種保障伴侶、排除兄弟姐妹繼承的方式：

1.信託：設計財產在自己過世後分期或固定比例給予配偶，確保對方有生活保障。

2.贈與契約：生前贈與財產給配偶，可設限不得出售等附帶條件，避免一筆交出風險過高。

3.人壽保險：將現金轉為指定配偶為受益人的保險金，避免納入遺產分配。

4.重大侮辱記載：若兄弟姐妹有嚴重虐待、情感破裂等情況，可在遺囑中列明喪失繼承權

5.活得比對方久：蘇家宏半開玩笑說「最強的方式就是活得比他們久，就不會有這些問題了。」

蘇家宏進一步說明許多頂客族常見的繼承疑問。

他指出，遺產中的債務部分，兄弟姐妹並不會自動承擔，但若他們選擇繼承特留份，就不能選擇性地只拿錢、不負責任；若頂客族無直系後代，有人希望將財產留給侄子、侄女，則必須透過遺囑或信託明確規劃，否則依法無法代位繼承。

此外，貓咪狗狗雖是家人般的存在，在法律上仍屬「物」，無法直接繼承財產，因此可指定信任對象照顧並設立信託保障牠們生活。

至於兄弟姐妹若早已遠居海外、無法聯繫，則可透過遺囑預先指定遺囑執行人，避免將來繼承程序受阻。

他也提醒，若頂客族與某位侄子、侄女關係緊密，甚至可透過成年收養，使對方成為法律上的直系子女，取得第一順位的繼承資格，進一步排除兄弟姐妹的繼承權。

蘇家宏最後強調，不應期待兄弟姐妹在情感上會自動讓步「與其臆測未來，不如現在就做好規劃」，用遺囑、信託或保險等方式，把財產留給真正想守護的人，才是對摯愛最實際的承諾。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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