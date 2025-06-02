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最低薪資擬漲至29,450元！挨痛批是「大家一起變窮」：變相減薪

聯合新聞網／ 綜合報導
基本工資預估調漲至29,450元、時薪196元，但物價也可能同步上漲，網友戲稱「薪水3%、物價30%、房價300%」，掀起對生活成本的集體焦慮。圖／聯合報系資料照片
基本工資預估調漲至29,450元、時薪196元，但物價也可能同步上漲，網友戲稱「薪水3%、物價30%、房價300%」，掀起對生活成本的集體焦慮。圖／聯合報系資料照片

2026年基本工資恐將再度調升，勞動部預計今年第3季召開最低工資審議會，外界預估明年最低月薪將調漲3%，從28,590元上調至29,450元，時薪同步從190元漲至196元。消息一出，PTT網友瞬間炸鍋，群起討論「薪資調漲是否真有感」。

根據報導，新制若順利通過，2026年基本月薪將來到29,450元，時薪則為196元，分別比2025年增加860元與6元。這項漲幅參考多項指標，其中最關鍵的包括CPI消費者物價指數）與經濟成長率。

主計總處預測今年CPI為1.88%，雖已低於警戒線，但業界普遍認為應會全額反映進工資調幅。而經濟成長率預測值為3.1%，惟下半年明顯放緩至1%。因此，整體薪資調幅估落在3%左右，審議會預計將於9月做出最終拍板。

最低工資調升的消息一出，PTT上瞬間炸鍋，雖是利多，但不少人悲觀看待。有網友直言「薪水3%、物價30%、房價300%」，也有人嘆「薪水多了860，便當漲10塊直接吃掉」，痛批這根本是「大家一起變窮」。也有一派質疑公平性，認為「沒領基本工資的各位，又要變相減薪了」、「普考扣一扣可能不到三萬」、「初考實領只有32500，跟打工族差沒多少」，中階族群反而成為被擠壓的一群。

部分網友則抱持樂觀態度，認為再怎樣「有漲總比沒漲好吧？」「你們一天到晚說薪水太低，現在政府調了又罵？」也有人指出台灣長期薪資落後，「總要開始慢慢補吧？」儘管立場不同，多數留言仍集中在物價與生活成本壓力，凸顯全民對「實質購買力」的焦慮與不安。

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