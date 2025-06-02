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可月存10萬！他想買房不敢投資 內行揭「保守派」最佳理財法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己打算買房，猶豫該定存還是投資。房市示意圖。 聯合報系資料照
一名網友透露自己打算買房，猶豫該定存還是投資。房市示意圖。 聯合報系資料照

提到買房，高昂的房價總讓人卻步。一名網友在Dcard透露，自己一個月能存五至十萬，因為有買房打算導致自己不敢投資，但也懷疑一味的存錢是不是正確的選擇，對此詢問廣大網友意見。

原PO表示近期剛開始存錢，一個月大概能存五萬至十萬，現在開始存錢是因為想快點買房，不過他也坦言這決定讓他不敢隨意投資，因此想問大家是應該先投資再買房，還是要為了買房避免去承擔風險好好存錢？

貼文曝光後有過來人提問「按照你現在存錢速度，大概要多久能買到你想要的房子」，指出如果一、兩年就可以，那就放定存，如果要五到十年，那就放投資。也有人建議剛開始存錢本金不大就都先放銀行，考驗自己是否真能一年以上固定每月從五到十萬不半途而廢，一年後再來考慮定期定額投資。

留言也有人指出，透過貼文可知原PO想要快點買房但又不敢投資，所以屬於保守派，未來買房後會有很高的機率變得更保守什麼都不敢做，因此最好的方法是找風險低、且未來一定會有的一筆錢做工具，直言「選對方法可以讓你省一半的本金又沒有壓力的買房，也千萬不要聽其他人說買什麼股票投資累積本金」。

買房 定期定額 定存 存錢

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