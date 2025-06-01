快訊

兩岸觀策／對陸政策持續收緊 賴十七條進入「深水區」

川普挺石油 被遺忘的美國電動車末日再度重演？

端午節收假日 國5雪隧「紫爆」回堵3.5公里 時速不到20

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
五月報稅季常見家庭「搶報撫養父母」風波，蘇家宏律師提醒：國稅局重看誰實際負擔生活照顧支出，不是誰先報名就算贏家。圖／AI生成
五月報稅季常見家庭「搶報撫養父母」風波，蘇家宏律師提醒：國稅局重看誰實際負擔生活照顧支出，不是誰先報名就算贏家。圖／AI生成

每年5月報稅季，除了準備資料、查扣除額，不少家庭也進入「報誰的父母比較划算」的攻防戰。蘇家宏律師日前在YouTube影片分享，一名人妻過去總是由她與先生申報撫養公婆，沒想到去年遭小叔夫妻「捷足先登」，導致原本以為可以退稅的她，反而收到補稅通知。

蘇家宏指出，很多人以為先報就能取得撫養抵稅權，其實根本不是這樣。「國稅局的認定重點在『實際撫養』，而不是誰動作快。」舉例來說，會看戶籍資料、醫療記錄、生活照顧支出地點等客觀證據，像是父母住北部、就醫紀錄也在北部，那北部子女照顧的可能性就更高。

他強調，與其搶報，不如全家坐下來「算清楚」，誰報最節稅、節下的稅誰來用、要不要補貼家中有需要的兄弟姊妹，這些都可事先協調，例如採「輪流申報」、或把節稅利益讓給實際照顧者，讓家族整體利益最大化，也避免兄弟鬩牆。

影片中還有不少網友留言諮詢實例，例如：

未婚同居、有孩子但監護權歸女方

男方家人要拿孩子報稅。蘇律師回應：「申報權與監護權無直接關聯，重點仍是誰實際撫養。」

婆婆要求把孫女讓大伯報稅

他強調，「不是直系血親＋沒有實際撫養證據，這樣申報是有問題的，國稅局查得到也可能受罰。」

他提醒，台灣的稅制是「規定制」，不能靠人情、不能用幻想或親情綁架。「有些人甚至用兄弟姐妹的小孩報稅，這在稅法中根本沒有依據。」

他也以股票交易為例，說明：「很多人用股票價差賺錢免稅，但領息會課稅，這就是合法避稅的方式，絕對不是用人頭湊撫養來達成節稅。」

最後，他也點出一個關鍵觀念：「有父母可以讓你報稅，是一種幸福。珍惜能陪伴的時光，撫養父母是福，不該變成兄弟姐妹之間的算計工具。」

影片不只談報稅，更讓人重新思考家庭與責任的界線。從「搶報撫養」這個表面議題延伸出的是對照顧行為的重視，與其爭「報稅利益」，不如思考誰在實際付出。國稅局看的是行為證據，不是誰按鍵快。別讓愛與責任，敗給那一張報稅單。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

節稅 監護權 父母 戶籍 律師 國稅局

延伸閱讀

三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

第二家可發現金股利！凱基壽發25億元獲金管會核准

川普嗆中國「徹底違反協議」！TACO又發作了…禮拜一還要崩？

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

相關新聞

撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

每年5月報稅季，除了準備資料、查扣除額，不少家庭也進入「報誰的父母比較划算」的攻防戰。蘇家宏律師日前在YouTube影片分享，一名人妻過去總是由她與先生申報撫養公婆，沒想到去年遭小叔夫妻「捷足先登」，

敢說NO的提案最強 BCG教你「愈拋出否定意見，愈能勾出真心話」

若能以反覆討論、拋點的方式提出新發現，或者衍生意料之外的展開，工作會變得有趣百倍，不是嗎？…

迎向AI時代…為何AI提供的構想不能直接做成草案？BCG頂尖顧問：因少了「這一味」

假設要思考新服務的企畫案。即使提出「因為IG很流行，花兩百萬做個類似的應用程式吧！」之類的方案，倘若無法說明提出這個方案的理由...

哥哥突然不撫養父母怎辦？律師解答：記得「這步驟」法律才站你這邊

家中長輩年邁，子女間該如何分攤撫養責任？蘇家宏律師在短影音中分享真實案例與法律觀點，針對「我和哥哥約好一起撫養父母，但他突然不養了怎麼辦？」這類問題，給出清楚法律解釋與應對建議。 蘇家宏表示，若

三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

新北三峽區在5月中旬發生一起重大車禍，肇事的78歲余姓老翁歷經兩次手術、12天搶救後，於5月31日上午宣告不治；警方已依規定報請地檢署檢察官相驗...該起事故自發生以來引發社會關注，儘管肇事者已過世，

公司顧問有「技術宅」氣質…提草案被釘滿頭包 專家教不內傷祕訣

各位對管理顧問有什麼印象呢？事實上，有社交障礙的管理顧問不在少數…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。