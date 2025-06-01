撫養父母能節稅大家搶著報！律師提醒：非先報先贏？國稅局看誰真的有照顧

每年5月報稅季，除了準備資料、查扣除額，不少家庭也進入「報誰的父母比較划算」的攻防戰。蘇家宏律師日前在YouTube影片分享，一名人妻過去總是由她與先生申報撫養公婆，沒想到去年遭小叔夫妻「捷足先登」，導致原本以為可以退稅的她，反而收到補稅通知。

蘇家宏指出，很多人以為先報就能取得撫養抵稅權，其實根本不是這樣。「國稅局的認定重點在『實際撫養』，而不是誰動作快。」舉例來說，會看戶籍資料、醫療記錄、生活照顧支出地點等客觀證據，像是父母住北部、就醫紀錄也在北部，那北部子女照顧的可能性就更高。

他強調，與其搶報，不如全家坐下來「算清楚」，誰報最節稅、節下的稅誰來用、要不要補貼家中有需要的兄弟姊妹，這些都可事先協調，例如採「輪流申報」、或把節稅利益讓給實際照顧者，讓家族整體利益最大化，也避免兄弟鬩牆。

影片中還有不少網友留言諮詢實例，例如：

未婚同居、有孩子但監護權歸女方

男方家人要拿孩子報稅。蘇律師回應：「申報權與監護權無直接關聯，重點仍是誰實際撫養。」

婆婆要求把孫女讓大伯報稅

他強調，「不是直系血親＋沒有實際撫養證據，這樣申報是有問題的，國稅局查得到也可能受罰。」

他提醒，台灣的稅制是「規定制」，不能靠人情、不能用幻想或親情綁架。「有些人甚至用兄弟姐妹的小孩報稅，這在稅法中根本沒有依據。」

他也以股票交易為例，說明：「很多人用股票價差賺錢免稅，但領息會課稅，這就是合法避稅的方式，絕對不是用人頭湊撫養來達成節稅。」

最後，他也點出一個關鍵觀念：「有父母可以讓你報稅，是一種幸福。珍惜能陪伴的時光，撫養父母是福，不該變成兄弟姐妹之間的算計工具。」

影片不只談報稅，更讓人重新思考家庭與責任的界線。從「搶報撫養」這個表面議題延伸出的是對照顧行為的重視，與其爭「報稅利益」，不如思考誰在實際付出。國稅局看的是行為證據，不是誰按鍵快。別讓愛與責任，敗給那一張報稅單。

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