哥哥突然不撫養父母怎辦？律師解答：記得「這步驟」法律才站你這邊

家中長輩年邁，子女間該如何分攤撫養責任？蘇家宏律師在短影音中分享真實案例與法律觀點，針對「我和哥哥約好一起撫養父母，但他突然不養了怎麼辦？」這類問題，給出清楚法律解釋與應對建議。

蘇家宏表示，若一方突然不願負擔撫養責任，「那就你先養」。但重點來了撫養費用不是誰出就算了，兄弟姊妹依法要「平均負擔」父母生活費。

他強調：「你先出，不代表吃虧，把所有單據留下來，未來可以向兄弟姊妹請求返還。法律會保護你。」

至於若沒保留單據怎麼辦？蘇律師坦言，那就會比較麻煩，只能依一般消費水準或地方法院認定的撫養金額為準，若實際花費較多可能會「小虧一點」。

若真的不想一個人先墊錢？他建議可透過「父母為原告」的方式，由父母向拒養的子女提起撫養費訴訟。

此外，他提醒，若父母本身還有財產，原則上應該先用自己的錢養自己。蘇家宏分享案例：「有妹妹每月拿2、3萬給爸媽，幫忙生活，但爸媽其實有大筆財產，最後遺產還是分給哥哥，結果妹妹氣到會爆炸。」

他呼籲，若父母有心，應該讓「有付出的人」獲得公平對待，把財產分給最孝順的子女。

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