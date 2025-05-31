快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
新北三峽5月重大車禍釀死傷，78歲肇事老翁歷經12天搶救仍不治。律師指出，即使肇事者過世，受害者仍可向其遺產求償，若無人繼承，法院也可指定遺產管理人負責後續賠償。聯合報系資料照
新北三峽5月重大車禍釀死傷，78歲肇事老翁歷經12天搶救仍不治。律師指出，即使肇事者過世，受害者仍可向其遺產求償，若無人繼承，法院也可指定遺產管理人負責後續賠償。聯合報系資料照

新北三峽區在5月中旬發生一起重大車禍，肇事的78歲余姓老翁歷經兩次手術、12天搶救後，於5月31日上午宣告不治；警方已依規定報請地檢署檢察官相驗...該起事故自發生以來引發社會關注，儘管肇事者已過世，但受害者是否還能獲得賠償，也成為討論焦點。

根據警方初步調查，余姓男子當天獨自從苗栗北上，途中行車軌跡平穩，並無異常加速或追車情形，車上行車紀錄器也僅有音樂聲，未有語音紀錄或對話內容。案發後他因重傷送往亞東醫院加護病房搶救，檢警原等待其恢復意識以便製作筆錄，未料最終仍傷重不治；依現行法律，刑事責任因行為人死亡將無法追訴，但民事賠償問題仍可繼續處理。

編輯推薦

律師蘇家宏說明，即便加害人已身亡，受害者仍有權透過法律向其遺產主張損害賠償。他指出：「死亡不影響民事責任的承擔，只要法院判決成立，就可從其遺產中支付賠償金。」

蘇家宏也進一步補充，若在肇事者尚在人世時處理，當事人可能為了避免刑責主動尋求和解，達成賠償協議；但在死亡後，刑事程序終止，僅剩民事求償途徑。

繼承人選擇拋棄繼承，法院則會視情況指派遺產管理人處理相關事務，確保受害者權益不受影響。

◎影音內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

遺產 過世 車禍 繼承人 拋棄繼承 受害者 三峽

延伸閱讀

00878股東數持續增加！專家「退休人士核心持股」：但應避免1投資方式

00918本季預估配息再來0.7元！分散型高股息代表、6/18為最後買進日

00919下周一才會宣布預估配息？00918照「過往習慣」會今天傍晚！

00713單季配息下降0.3元焦慮半天？存股哥曝解法：持續拉高張數跟現金流

相關新聞

三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

新北三峽區在5月中旬發生一起重大車禍，肇事的78歲余姓老翁歷經兩次手術、12天搶救後，於5月31日上午宣告不治；警方已依規定報請地檢署檢察官相驗...該起事故自發生以來引發社會關注，儘管肇事者已過世，

勞保掛職業工會 勞退「保少繳多」可行嗎？門道一次看

從事接案工作的小瑜（化名）今年35歲了，多年來接案工作自由自在，享有極大生活彈性，但隨著年紀漸長，小瑜開始關心自己的退休金，決定採取行動為自己提繳退休金。小瑜之前聽朋友說，提繳退休金就像每月定期定額投資，每年可以分配勞退新制基金收益，因此她想多提繳一些退休金，但日前到勞保局辦理提繳手續時，勞保局人員表示要按勞保投保級距提繳勞退...

施昇輝買3間房的考量！第1間兼差撐過12%高利率...第3間付現當買長照險

理財作者、樂活大叔施昇輝買過三間房，買房經歷是「房產保值」實踐者。

公司顧問有「技術宅」氣質…提草案被釘滿頭包 專家教不內傷祕訣

各位對管理顧問有什麼印象呢？事實上，有社交障礙的管理顧問不在少數…

主管要求把每天想到的事整理成八張A4交出來 新人：做了感受到「效果」

我剛進公司的第一年，有個主管要求我：「把每天想到的事整理成八張A4，再交給我。」…

《「我是有錢人」迷思770》稅率降至20%遺產稅1640多萬 家長嘆：月光族年輕人怎繳得起？

每年的5月，都是一般個人要申報個人綜合所得稅的日子。但是最近，幾則媒體有關遺產稅的新聞，吸引了筆者的目光…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。