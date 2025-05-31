三峽車禍老翁不治…人走責任沒走！蘇家宏律師：可從遺產中求償

新北三峽區在5月中旬發生一起重大車禍，肇事的78歲余姓老翁歷經兩次手術、12天搶救後，於5月31日上午宣告不治；警方已依規定報請地檢署檢察官相驗...該起事故自發生以來引發社會關注，儘管肇事者已過世，但受害者是否還能獲得賠償，也成為討論焦點。

根據警方初步調查，余姓男子當天獨自從苗栗北上，途中行車軌跡平穩，並無異常加速或追車情形，車上行車紀錄器也僅有音樂聲，未有語音紀錄或對話內容。案發後他因重傷送往亞東醫院加護病房搶救，檢警原等待其恢復意識以便製作筆錄，未料最終仍傷重不治；依現行法律，刑事責任因行為人死亡將無法追訴，但民事賠償問題仍可繼續處理。

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律師蘇家宏說明，即便加害人已身亡，受害者仍有權透過法律向其遺產主張損害賠償。他指出：「死亡不影響民事責任的承擔，只要法院判決成立，就可從其遺產中支付賠償金。」

蘇家宏也進一步補充，若在肇事者尚在人世時處理，當事人可能為了避免刑責主動尋求和解，達成賠償協議；但在死亡後，刑事程序終止，僅剩民事求償途徑。

若繼承人選擇拋棄繼承，法院則會視情況指派遺產管理人處理相關事務，確保受害者權益不受影響。

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