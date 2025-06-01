敢說NO的提案最強 BCG教你「愈拋出否定意見，愈能勾出真心話」

另外，比起提出草案後說：「算了，就用這個吧？」這樣草草的進行下去，若能以反覆討論、拋點的方式提出新發現，或者衍生意料之外的展開，工作會變得有趣百倍，不是嗎？

反覆討論提案

林：「熱情啊……。學生時代的我參加社團活動時，也經常被老師罵：『妳到底想不想贏啊？』我好像是那種不容易表現出熱情的體質呢。」田中：「有這種體質嗎？」

林：「我從未想過可以透過草案表達自己認真的程度！我用紅筆寫上『我喜歡貓，所以一定要讓這個企畫通過！』就能通過嗎？」

本文出自《BCG企畫思考》 田中：「喜歡貓……我好像跟誰討論過這方面的話題，是所謂的既視感嗎……算了，喜歡什麼是自己的意見，但對方可能只會用一句『是喔……』就結束這個討論。唯有肯定或幾近否定的意見，才能炒熱話題喔。」

林：「咦，像是『課長說的話好無聊！』這樣嗎？」田中：「勸妳不要。因為課長的心是玻璃做的。」

真相就藏在不想聽的事情裡

只要是人，都「不想被任何人討厭」，所以會避免說出否定的意見，用一些無關痛癢的場面話帶過。不過，我認為愈是提出否定的意見，愈能讓對方說出真心話。因為「真相」就藏在對方不想說、不想聽的事情裡。

打個比方，如果故意在草案裡寫出否定意見：「已經有很多企業提供這個服務，現在才要做出差異化嗎？」會有什麼結果呢？「現在說這些幹嘛」、「你根本什麼都不懂」，像這樣有人會拒絕接受，但或許也有人會因此說出真心話：「嗯，說的也是。」

我自己剛進公司的時候，也曾經天真的提出反對意見：「這個系統是不是有點沒效率啊？」沒想到，主管聽了似乎很滿意。

主管其實也隱約察覺「這個系統真的沒問題嗎？」所以樂見我把這個問題提到談判桌上來討論。由此可知，有時候也能透過否定的意見，讓對方說出真心話。

除此之外，有一些話是站在新人的立場才能說的。隨著經驗不斷累積，會有愈來愈多的理由讓自己想要踩煞車，例如，「主管已經很辛苦的把路鋪好」、「這時候說不要，萬一得從頭開始討論就太花時間」。

但另一方面，新人沒有任何包袱，所以能天真的提出反對意見。希望各位新人能在不被開除的前提下，鼓起勇氣說出自己的意見。

林：「也對。我還是新人，所以可以利用草案提出千奇百怪的意見。像是『為什麼吃完午飯要開會？這樣只會更想睡吧！』」

田中：「嗯……我明白妳的心情。但我認為一定馬上就會有人吐槽妳之所以想睡，是因為只會默默聽別人說話喔。」林：「嗚嗚嗚，我無話可說……」

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)