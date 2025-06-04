與其自勉好好說話…神戶數據科學家：社交障礙者更要用草案「替代自己」

製作草案的人，等於是從什麼都沒有的狀態下開始討論、「從零到一」的人。從一繼續討論，變成十、變成一百……所以第一個製造出討論契機的人非常值得尊敬。

另一方面，只會挑毛病的人、不管三七二十一只顧著批評的人，則什麼也創造不出來。

本文出自《BCG企畫思考》 芬蘭作曲家、音樂家尚．西貝流士留下一句名言：「不可以聽評論家胡說八道。因為有史以來根本沒有人為評論家立銅像。」希望各位製作草案給別人看時，也把這句話記在心裡。

此外，有時候我們也需要給別人的草案提意見。要對別人的草案提意見容易得多，那只是建立在別人的意見之上，稱不上是具有創造力的行為。因此，就算有人對你的草案雞蛋裡挑骨頭，就由他們去說。我們只要感恩戴德的接收別人提供的構想就好。

回到前面的話題。我建議不擅長與人溝通，也就是有「社交障礙」的人更需要徹底的利用草案。

有社交障礙的人通常不敢在會議上積極發言。與主管一對一討論時，也可能會因為緊張而無法暢所欲言。這時與其勉勵自己「好好說話」，不如讓草案代替自己說話。

在製作草案的過程中，文字會在自己的腦海中組織起來。只要使用組織化、具體化的語言，即使無法舌燦蓮花，也能讓對方明白你想表達什麼。只要能把草案交給主管，「我先做這樣的草案，請過目」就可以。即使自己無法詳細說明，草案也會幫忙轉達。

等到主管問：「這份草案背後有什麼用意？」你再說明即可。事先設想主管可能會問的問題，準備好答案，就算只有三言兩語，也能充分表達草案的用意。

不用準備到一百句話，只用一張草案和兩、三句話，也能順利的表達。只要有草案，就能大幅減輕溝通對於精神上造成的負擔。

說穿了，草案就像用腹語術操縱的木偶。

只要想通，發言和受到攻擊的都是木偶，不是自己，心情是不是就能輕鬆一點。不過，如果有人對你操縱木偶的技術給予良好的反應，那是你的功勞。只要吸收正面回饋就好。

如此一來，比起迎合對方，思考如何溝通，還為此煞費苦心，直接讓草案說話確實更能提升工作的產值。因此我認為，愈是有社交障礙的人，愈應該以草案為武器。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)