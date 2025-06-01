客戶推新事業…優秀顧問懂善用白板 BCG企畫思考：寫出草案同時談成新案件

優秀的顧問在會議室裡會非常快速的做出反應。

當客戶一提到「我們打算推出新事業」，絕不會讓客戶乾等，而是會立即做出反應，提出「想推出新事業是在兩年後嗎？」、「過去經手過哪些事業？」等問題。然後，再把問到的結果寫在白板上。

本文出自《BCG企畫思考》 使用白板時有個技巧：一面仔細的整理【事實】與【架構（大綱）】與【意見】，在白板上進一步延伸打聽到的內容。

不只是單純記下聽到的訊息，也要加入自己的意見，例如，「這項事業的市場現在是這種狀況，所以要介入可能有點困難」。

這麼一來，幾十分鐘後就能「這種新事業如何？」決定方向。

客戶也能用手機拍下白板上的內容，帶回去討論。「感覺還不賴，我回公司研究一下。」

這時白板上的內容，就是所謂的「草案」。

用白板可以巧妙引出對方的意見，同時看出難題，大家一起腦力激盪。更重要的是，寫白板不需要任何事前準備。

如果是超級優秀的顧問，可以在白板上寫出草案的同時立刻談成新的案件。

我尚未達到這個境界，但我希望有一天，自己也能具備用白板引出大家的意見，並進一步製作成草案的水準。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)