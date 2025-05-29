《「我是有錢人」迷思770》稅率降至20%遺產稅1640多萬 家長嘆：月光族年輕人怎繳得起？

每年的5月，都是一般個人要申報個人綜合所得稅的日子。但是最近，幾則媒體有關遺產稅的新聞，吸引了筆者的目光。

無人繼承遺產增

首先在5月20日，根據財政部國庫署的統計，今（2025）年截至4月底為止，無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共計14件，總金額為6,660萬元，較去年同期件數少兩件，總金額增加2,846萬元，其中單筆最高金額為3,485萬元。國庫署說明，依據民法規定，無人承認繼承遺產，於所定公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘歸屬國庫。

其次在5月15日，根據財政部的統計，2024年遺產稅申報件數18.4萬件，其中核定徵稅件數1.1萬件。以實徵件數來看，去年共1.29萬件、實徵淨額416.9億元，平均每件繳稅322.4萬元。高額遺產（淨額超過1億元、適用最高稅率20%）部分合計785件，遺產總額共計2,587.9億元，平均每件3.3億元。

在正常狀況下，一般人的財產，都是隨時地在跳動及移轉。有時，金額也許不會太大，例如日常的消費支出；但有時候，是一個重大的投資理財決定，像是買股票、買不動產…等。擁有現金的人會將現金，從某一個銀行的帳戶，移轉到特定的戶頭，以便換到一張台積電的股票，或是一間房子。但是，整體資產淨值與擁有者，並不會有所改變，只是資產的類型有所改變。

資產移轉也有風險

然而，有時還會有一種情形是：隨著資產的移轉，其名義上及法律上的所有權人，也將跟著進行變動。舉例來說，「擁有財產的人身故」、選擇「贈與他人」，或是「採法定財產制的夫妻離婚時」。

當然，資產擁有者本就有絕對的權利，把屬於自己的財產權，「移轉」給他人，外人不會有任何置喙的餘地。只是，世間上常有些很無奈的事情是：除了虧損、被詐騙的金錢移轉外，很多人也許並不是那麼心甘情願地，將財產進行移轉，例如離婚後的另一半，索要自己一半的財產；又或是在頗為無奈的情形（例如身故）下，遇到有人橫刀劫財，像是政府進行課稅（遺產及贈與稅率，最低10%起跳）；甚至，還有自己不想給的人，突然半路跳出來說「自己有權分配財產」…

遇到以上的情形，假設沒有預做資產移轉的規劃，那麼，擁有資產的當事人，就可能會有以下的風險發生：

1.財產被政府課去大筆稅負，或是財產收歸國庫。儘管目前遺產稅最高稅率，已經降到20%（最低是10%）。擁有者在沒有預做準備之下，一旦資產移轉之後，金額不但立刻少了1/5；假設沒有任何繼承人，連這剩下的4/5的一生努力所得，將全都收歸國庫。

2.有繼承權的人爭產。這裡的爭產，有可能是跟自己有血源關係的「血親」，也可能是自己的婚生子女，甚至是非婚生子女，在被繼承人過世之後，跳出來說「自己有權分一杯羹」。

且更重要的是，這些有繼承權人的爭吵，可能是在被繼承人死後，但也同時可能發生在被繼承人重病之際，甚至是在平日，各繼承人間就已經開始「互相較勁」起來。更慘的，還有可能演變成家人對簿公堂、老死不相往來，或是互相砍殺的悲劇。

再根據內政部統計，2023年台灣15歲以上人口中，離婚或終止婚姻的人口比例達9.47%，離婚率高居亞洲第二。雖然大部分離婚以協議方式進行，但仍有不少夫妻因無法就財產分配、贍養費或子女撫養權等問題達成共識，最終選擇對簿公堂，導致昔日恩愛的佳偶「反目成仇」。

繼承遺產要先經過「遺產分割」

特別是因為遺產的繼承，有「公同共有」的特殊性關係，各繼承人繼承遺產之後，必須先經過「遺產分割」的動作，才能順利取得「所有權屬於自己」的那一份（請見第三章的「繼承」篇）。所以，一旦沒有預做處理，就會更為加重繼承人之間的紛爭，以及無法分配問題。

一般來說，個性會計較的繼承人，無論被繼承人分配得如何公平，都難以心滿意足；且這個世上，也並沒有100%的真正公平可言。舉例來說，許多照顧父母比較多，或是住的比較近的子女，就認為父母的財產，不應該依繼承人數「公平分配」。

但是，如果擁有資產的人，能預做準備及規劃、盡可能地做到公平，至少能夠確保自己的財產，都能照著自己的想法「徹底執行」。也才不致於發生之前媒體上偶見的案例—被繼承人死後十幾二十年，非但遺產糾紛還未塵埃落定，連下葬時間都遙遙無期。

3.遺產淨額太多，繼承人要繳很高的遺產稅；或是接收財產的人，沒有錢可以繳稅。也許對政府來說，多繳一些遺產稅，也算是國民的一種「功在國家」的表現。

年輕人繳不出遺產稅

不過，對於遺產很多的人來說，儘管最高稅率，已經從原先的50%，降到只有20%，但假設適用最高遺產稅稅率的遺產淨額（1.1242億元）為例，至少要繳1640多萬元的遺產稅；假設以遺產淨額5621萬多元（適用稅率為15%）為例，也要繳562萬多元的遺產稅；就算遺產淨額只有2000萬元（適用稅率10%），也得繳200萬元的遺產稅。

而且，個人在採訪過程中，就聽聞許多擁有資產的父母大嘆：現在的年輕人，很多都是月光族。不要說上百萬的遺產稅繳不出來，一時要他們拿個十幾、二十萬元，恐怕都是困難之事。

根據統計，2023年全國有698件遺產淨額超過新台幣1億元的大額案件、適用遺產稅最高稅率級距20%，只佔總實徵件數不到6%；如果以實徵案件遺產總額2177.1億元來換算，平均每件則有近3.12億元。這麼一大筆的稅金，如果沒有事前進行規劃及準備，繼承人肯定是要變賣手中其他動產（例如有價證券）或不動產來支付。

提早規畫財富傳承 減少家族紛爭

4.給不對人，拿到資產後沒多久，錢就全部敗光了。特別是如果是早早，就將資產移轉給下一代，還可能面臨「被棄養」的命運。以上這類的場景，不但常出現在媒體版面，也同樣在左右鄰里之間聽聞。

所以可以這麼說，只要你不是破產上天堂，但凡有任何一丁點資產，都需要事先進行相關的移轉規劃。因為，提早規劃的優點，就是能夠解決以上所面臨的4大風險，讓擁有資產的人，既能合法節省稅捐、減少家族成員間的紛爭，以及最重要的「將資產，留給自己最重視（囑意），且『最能善用這筆資產，並能讓其發揚光大』的人」，也才能讓財富永遠傳承下去。

之前，筆者曾經寫過「進行財富傳承的6大錯誤迷思」，以及「財富傳承的核心在人、分、管」兩篇，與財富傳承有關的專欄。

但事實上，資產移轉最主要的目的，就是要將擁有財產者，一生努力、打拼後的成果（財產），按照他的預期，交付給想要交付的人。然而，世上的資產種類眾多，各有其特色及限制。所以在實際規劃時，可能選擇的策略與工具，可能就有滿大的差異。

所以，在實際了解不同資產移轉策略、工具（方法）之前，個人誠心建議擁有資產的人，得先了解並思考、釐清自己的財產種類、金額多寡，以及內心的需求與特別在意想法，才好與專業的財務顧問們進行對話及討論。之後，也才能擬定出最適合自己的資產規劃，並付諸實行。

當然，筆者也不忘提醒：民眾在進行第一次的規劃之後，還需要在一段時間（例如一段時間、個人或家庭重大事件發生，或是政府相關法規修改）裡，進行滾動式的檢討及修正（請見下圖），也才能順利、圓滿地完成傳承大計。