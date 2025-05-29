遺產3,000萬沒人繼承「全進國庫」！律師：無血緣都可以藉遺囑成繼承人
「捐」3000萬元給國庫，愛台灣！不給家人？
財政部國庫署日前公告，「今年」截至4月底為止，全台共有14件無人繼承遺產，合計超過6,600萬元，其中一筆高達 3,485萬元。
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為什麼會有這麼多「無人繼承」的遺產，成為國庫的收入？
問題出在理所當然！
我們以為遺產一定會留給親人，其實不然，如果「沒有法定繼承人」而且「沒有寫遺囑」，遺產就會被充公。
如果每一個人都有寫遺囑的話，就可以把遺產留給你所愛的人，可以給親戚，可以給朋友，更可以捐給公益團體…，如此一來我們的遺產就不會充公。
有一些思考點，給大家參考
1.你的法定繼承人沒有想像中的廣
法定繼承人只有配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母，如果他們都不在了，那麼你就沒有法定繼承人能夠繼承你的遺產了。
兄弟姐妹的小孩，不是你的繼承人。
叔叔伯伯阿姨，不是你的繼承人。
2.一份法律文件 就能延續家裡的愛！
阿姨、叔叔、堂、表、侄、甥都不是法定繼承人，但是可以寫一份合法有效遺囑，讓他們也可以成為「繼承人」，就算沒有血緣，連襟、妯娌、摯友、閨蜜，也都可以藉由遺囑成為「繼承人」。
3.單身族 可以盡情擁抱這個世界
單身沒有子女，未來如果沒有其他法定繼承人，法律上就沒有特留分的限制，可以把財產全部給你所愛的人，也可以全部捐給公益團體。
4.關心身旁的親友
我不是鼓勵大家去爭取遺產，而是讓沒有法定繼承人的朋友，讓他們知道，未來一生的努力與積蓄，不是理所當然的送進國庫。
我們一生的努力，可以用遺囑傳承給我們所愛的人，他會感覺到你的愛，不是更有意義與溫度嗎？
5.此刻 就是立遺囑的最好時刻
有愛就要說，有愛就要行動。
就算遺產想要捐給國家，也是甘心樂意的安排才是，而不是因為沒安排好而被充公。
也許現在年紀輕，想說以後老了再說，但是誰也不知道人生哪一天才是最後一天？等到真的很老的時候或重病的時候，還有能力寫遺囑嗎？
此刻，才是我們最能把握「愛」的機會
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