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住百坪豪宅卻過貧窮生活…高薪退休婦陷「隱性貧困」：1習慣難改釀禍

聯合新聞網／ 綜合報導
平田女士平時未注意儲蓄與理財，又難改奢華生活習慣，導致生活困頓。示意圖。 圖／ingimage
平田女士平時未注意儲蓄與理財，又難改奢華生活習慣，導致生活困頓。示意圖。 圖／ingimage

在日本，越來越多高齡者陷入「隱性貧困」，即使表面住在市區大宅、生活看似富足，實際上卻面臨現金短缺的窘境。75歲的平田真知子（化名）女士住在東京都內百坪豪宅，每月僅靠22萬日圓（約新台幣4.5萬元）年金過活。丈夫過世後，她一人扛下房屋稅、修繕費與生活開銷，儘管家中資產豐厚，現金卻嚴重不足，每月還赤字3萬日圓（約新台幣6,100元）。

根據「The GOLD」報導，平田女士與丈夫在泡沫經濟時期為高薪雙薪家庭，當時年收入高達2,000萬日圓（約新台幣410萬元），生活奢華，卻未重視儲蓄與理財。丈夫過世後，原本習慣的生活水準難以調整，依舊搭計程車、請朋友吃飯，即使困窘也不敢向外人啟齒，孩子們雖勸她節儉，但多年習慣實在難改。

這類「屋殷實卻貧」的情況在日本並不罕見。根據政府資料，65歲以上高齡者持有自宅的比例高達84.5%，但金融調查顯示，70歲族群中有超過四成家庭儲蓄不到500萬日圓（約新台幣102萬元）。儘管平均儲蓄為1,757萬日圓（約新台幣358萬元），但中位數顯示，多數人其實準備不足，難以應付老後生活與突發支出。

泡沫經濟世代普遍相信收入會持續成長、房價不會下跌，於是把大量資金投入房產，卻忽略現金流儲備。即使平田女士每月年金略高於平均，但光是固定資產稅每年就要50萬日圓（約新台幣10.2萬元），加上維修與醫療開支，單靠年金根本無法支撐。配偶過世後，生活支出並未等比減少，反而更加吃力。

想要擺脫這樣的隱性貧困，最關鍵的就是重新評估「住的選擇」。若能賣掉過大的房產，搬到市中心小型公寓或郊區簡約住宅，不但可減輕稅費與維護成本，還能藉由出售資金準備長照或生活開支。不願搬遷者也可考慮「反向抵押貸款」或「售後租回」等方式，讓資產變現，又能繼續居住。

要克服搬家的心理障礙，建議從「整理家中物品」開始，減少物件累積，也能幫助釐清心態。未來選擇新住處時，應注重交通便利性、就醫與採買的可及性。對平田女士這樣的「房產豐、現金貧」長者而言，從「過大房子」轉向「舒適生活」，或許才是邁向安穩老後的關鍵一步。

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