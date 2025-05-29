77老大開嗆詐騙「會下地獄」減肥騙局害粉絲…報案＋不自殺聲明：要將其繩之以法

知名YouTuber「77老大」近期氣憤揭露一連串詐騙集團惡行，控訴自己的影片與照片遭批圖濫用、冒名開設減肥課程、販售虛假商品，光是粉絲受騙金額初步就超過三千萬元。在影片中直接開嗆詐騙集團「不覺得你這樣子騙人，你會下地獄嗎？」，並公開與警方報案過程，呼籲民眾提高警覺。

粉絲信任被利用 假冒官方LINE、甚至還有假醫師

影片一開場，77老大便表明這是一支「嚴肅的影片」，因為這些假冒廣告不是單純的圖文，而是剪接自他過去的減重紀錄影片、與粉絲的見面照，甚至連迪化街的活動畫面都被P圖，製作成行銷減肥、豐胸、長高等產品的假廣告。他指出：「連體重數字都能P圖，還印上我的頭像、姓名，說這是我設計的配方。」

連體重機都P圖！77老大揭露詐騙集團造假手法，連影片中的體重計數字都能動手腳。（圖／截自：77老大YouTube）

為了進一步查證，77老大的團隊成員「若綺」臥底詐騙群組一個多月，蒐集對話記錄與詐騙流程，假冒買家與自稱是中醫師的客服對話，對方不斷使用話術激將法，如「妳決心不夠」、「要額外美白、補充膠原蛋白還要加價」等，並聲稱自己有日本西醫與台灣中醫雙重執照，是「77老大品牌背後的醫療團隊」，以此提高收費至兩萬多元。

「妳的要求越高，花費會越多喔」詐騙話術升級！假醫師語帶溫柔實則步步進逼，77老大團隊深入臥底揭露話術陷阱，直擊騙局全貌。（圖／截自：77老大YouTube）

77老大直接開嗆詐騙集團：「你不覺得做一些騙人的事情會下地獄嗎？因為我是77老大本人。你不覺得你這樣子騙人，你會下地獄嗎？」 「真的太生氣了！我們在這邊拍片服務人，儘量做的事情不是以商業為利益導向，結果有一群人打著我們的名號，到處招搖撞騙，說每個月有幾千例，詐騙出去了三千萬、五千萬！」

警方提醒：「匯款一元」也能凍結對方帳戶、貨到付款可拒收

77老大前往警局報案，警方表示，若民眾發現自己遭詐騙，可藉由「匯款一元」方式蒐證，即可申請帳戶警示（凍結帳戶）；同時也提醒，若遇到貨到付款的詐騙商品，直接拒收即可，不會有法律問題。

「刻意匯一塊錢到詐騙集團的帳戶」警方揭密反制招數：只要有匯款紀錄，就能凍結詐騙帳戶、啟動調查。（圖／截自：77老大YouTube）

警方表示，目前詐騙集團主要據點多位於中國大陸與東南亞，執行跨境調查困難。雖然臉書檢舉機制效率不高，但仍建議民眾配合警方提供證據，並多利用「165打詐儀表板」查詢最新詐騙資訊。

77老大發表「不自殺聲明」：會繼續追查下去

77老大提醒粉絲認明官方藍勾勾的Facebook、Instagram帳號，以及經認證的官方LINE，才是唯一安全聯繫窗口。

並發表不自殺聲明 本人熱愛生活、熱愛生命，沒有不良嗜好，沒有憂鬱的情緒，沒有自殺的可能。因為接下來我要跟你們講...詐騙集團，你們一定有看這支影片，我告訴你，未來我會繼續追蹤、繼續檢舉、繼續報案，讓你們繩之以法、無所遁形。

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