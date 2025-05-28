看好歐股 五大利多撐腰

甫鎖定歐盟將課徵50%進口關稅的美國總統川普，旋即又同意將關稅談判期限延長至7/9。如同富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬．多佛所言，川普此舉較傾向是一種談判策略，跟前一波「對等關稅」的做法相似，並預期美國對歐盟商品的關稅最終可能會落在全球標準水準附近，亦即10%，而汽車關稅則為25%，經理團隊也重申對歐洲股市的正面看法且今年表現有望優於其他地區。

五大因素支持歐股延續強勢

美股強勢十餘年，讓投資人幾乎忘記歐股的存在，但今年來道瓊歐洲600指數已上漲8.81%，大幅領先史坦普500指數的0.68%（彭博資訊），扭轉長期表現落後態勢，富蘭克林證券投顧認為，基本面、政策面、股市估值、股息收益、X因子等五大面向都顯示歐股的絕對與相對強勢表現可望延續。

．基本面：歐洲央行去年已成功壓低通膨，有利於2025年持續寬鬆的貨幣政策，而這是美國聯準會還在積極努力的地方。

．政策面：面對俄羅斯對歐洲主權的威脅、美國在全球安全上的態度搖擺，歐洲相關財政政策已經啟動以因應對軍事、能源與國家安全等需求。

．股市估值：貨幣和財政政策的週期性支持，歐洲在未來18個月的經濟增速可望超過美國，進而帶動企業盈餘，根據FactSet的預估，歐股亦具備優勢，道瓊歐洲600指數未來一年的預估本益比來看僅有14.2倍，也遠明顯低於史坦普500指數的20.2倍。

．股息收益機會：歐股股利率有3.2%、高於美股的1.4%，且歐股發放股息的股票比率高達93%，美股則僅有75%，倘在今年遭遇全球經濟成長放緩，對許多股票投資者來說，股息收益至關重要。

．難以預測的「X因子(X-fatcor)」：今年曾同時出現美股、美債、美元齊跌的情況，對愈來愈擔心美國不確定性的投資人而言，歐股有機會成為分散美國特殊政治風險的去處。

歐股的聚焦方向和風險

富蘭克林坦伯頓經理團隊分析，歐洲大多數財政刺激將用於國防與安全支出，意味著可望由科技公司提供智慧武器與國家安全系統解決方案，很可能持續大舉投資在儲能與輸電等能源基礎建設。此外擁有穩健且可持續發放股息的企業，特別是民生消費類股，有望繼續受到青睞。另考量到美元可能走弱、導致歐洲大型企業因海外獲利出現匯損而遭到壓抑，此時金融股則提供參與歐洲經濟成長與利潤回升的途徑。

富蘭克林證券投顧也提醒，潛在的貿易衝突或地緣政治動盪將牽動歐股氣勢能否延續，另基於歐洲企業盈餘仰賴全球，歐元匯率走勢亦是變數之一。同時全球政府債券殖利率大幅上升也可能為全球股市帶來風險，舉凡歐洲的財政擴張、美國無法控制巨額預算赤字及日本通膨率上探到一個世代以來最高，都將成為全球長期利率上行壓力。建議投資人在把握分散布局的核心策略後，可適量納入歐股基金，多元配置分享歐洲投資機會，