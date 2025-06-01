你的草案總是激不起火花？ 6大原因找出為何團隊毫無反應

「草案」的日文是「たたき台」；這個字的語源，是來自鍛造時用來讓金屬成形的「底座」。

它被引申為透過多次討論和修改，逐步完善想法或計畫的初步草案，就像鐵匠製做鋒利的刀劍一樣，以鐵鎚不斷敲打燒得火紅的金屬，使其成形。

為了打造出鋒利的刀刃，工匠的技術甚為重要，因此有人稱之為「鍛造」，而非「敲打」。

本文出自《BCG企畫思考》 視「たたき台」不是「敲打」，而是大家一起「鍛造」的工具，這或許會改變大家對於草案的既有印象。

好不容易做出草案，如果沒有引起熱烈的討論就派不上用場。

如前所述，之所以討論不起來，可能是製作草案的方法有問題。然而，也有可能是提出草案後，團隊卻毫無反應。下面帶大家思考問題可能出在草案以外的什麼地方：

原因① 成員的從屬關係太牢固

如果團隊裡的從屬關係太牢固，就會陷入忖度的漩渦，討論不起來。

判斷草案好不好是主管的任務。既然如此，部下只能遵從上司的判斷。不是討論，而是變成傾聽主管的意見。

原因② 受制於不想出風頭的文化

聽說時下年輕人逐漸有這種傾向，不想出風頭的人愈來愈多。不願在討論的場合因為說出不合時宜的話，害自己丟臉。

一旦團隊裡這種人太多，就會觀察彼此的臉色，完全變成旁觀者：「有沒有人願意發言啊！」

原因③ 對工作和組織漠不關心

對草案說些敷衍的評論：「這樣就可以了吧。」或是提出否定對方人格等全面肯定或全面否定的反應，這些其實都是漠不關心的表現。這種態度並非打從心底覺得好，而是「什麼都好，我無所謂」的立場。

之所以覺得不行，也是因為「那個草案通過的話，我會很麻煩」。不把自己當成「團隊的一員」，而是「團隊是團隊，自己是自己」這樣事不關己的狀態。

原因④ 沒有負責引導的人

雖說必須打磨草案，卻太講究細節：「插圖太多，能不能把版面做得簡單點？」亦即陷入「吹毛求疵」的討論。此外，也經常扯到完全無關的事：「前陣子我在網路上看到……」有些團隊會針對與原來無關的論點，討論得不亦樂乎。

之所以變成這樣，要不是團隊還不習慣討論，就是沒有決定好要由誰來引導，也就是沒有為了讓討論順利進行而幫腔的人。

原因⑤ 不想承擔責任

「對說出去的話負責」這句話聽起來毫無問題，但如果太過強調這一點，討論時的發言內容可能會在事過境遷後被拿出來針對。一旦出事，就會瀰漫著獵巫的氣氛。這種團隊會變得「最好什麼都別說，以策安全」。

原因⑥ 出現負面思考

大部分的組織或許都有這種毛病。

提出草案卻遭到批評及不滿的猛烈攻擊，像是「完全不行」、「這個可以拿給客戶看嗎？」或許提出嚴格的意見是基於想鍛鍊對方的目的，但如果不是出於善意，單純就只是職場霸凌。這麼一來，再也沒有人想提出草案。

假如各位站在組長的立場，發現自己的團隊有以上問題，就算只有一個，也應該立即設法改善。

另外，如果處於無法率先改變隊伍的立場，請先試著積極的參與討論。只要能稍微改變當下的氣氛，周圍的人應該也會受到感化。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)