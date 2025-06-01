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迎向AI時代…為何AI提供的構想不能直接做成草案？BCG頂尖顧問：因少了「這一味」

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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上一節提到三個重點，但如果只是把「架構」、「事實」、「意見」羅列出來，可能無法得到任何反應。這些只是為了激發反應的素材。

為了刺激對方的反應，最後的催化劑、引火點是提案者藏在草案裡的熱情。沒有靈魂的草案，就無法得到對方強烈的反應。

假設要思考新服務的企畫案。

本文出自《BCG企畫思考》
本文出自《BCG企畫思考》
即使提出「因為IG很流行，花兩百萬做個類似的應用程式吧！」之類的方案，倘若無法說明提出這個方案的理由，就無法說服對方。

另外，即使草案的大綱很完整，卻沒有提案者的個人意見，就無法在會議上引發熱烈討論。沒有意見的提案，將吸引不到任何意見。

各位是否曾經提出企畫書，卻被主管一口氣回絕：「這不適合我們公司」、「上面不會通過這種企畫」。

當然，有可能是主管或組織已經停止思考，但我認為也有可能是企畫書中提案者沒有表達出熱情。對方只看一眼，就說「不行」，大概是因為這份資料沒能「打動對方」。

這也是為什麼AI提供的構想不能直接做成草案。

如果是接觸過各種生成式AI服務的人，我想應該能體會，（現有的）生成式AI提供的答案不外乎「根據過去學到的數據提出『最像一回事』的建議」，無論是用語音、文字或圖片輸出的構想或成果，都瀰漫一股「實際上不是這樣」的感覺。

很難用AI的答案借到主管或同事的智慧。

AI頂多只是「草案的草案」生成器，必須再加上自己的熱情，製作成「草案」才行。

然而，我的意思不是要用精神論來表達「熱情」的重要性。

就算是重視合理性及效率的顧問工作，也經常遇到被人類情緒左右的時候。比起顧問老鳥口若懸河的說明，顧問菜鳥笨拙的拚命說明更能打動人心。

因此，提案者的熱情是絕對不可或缺的要素。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)

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