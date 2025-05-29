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公司顧問有「技術宅」氣質…提草案被釘滿頭包 專家教不內傷祕訣

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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各位對管理顧問有什麼印象呢？事實上，有社交障礙的管理顧問不在少數。

比起對餐廳或診所等特定行業提供管理支援的顧問，專門從事企業重建的顧問多半給人溝通能力優於常人的感覺。

本文出自《BCG企畫思考》
本文出自《BCG企畫思考》
但是商業戰略型的顧問其實有很多個性陰沉的人。

有很多顧問曾經是醫生或擁有博士學位的優秀人才。說得好聽一點，是具有「技術宅」的氣質。

剛進公司的時候完全不看別人的眼睛，也不管別人的反應，只是自顧自滔滔不絕的大有人在。

因為經常直接跳過前提、切入正題，往往讓周圍的人一頭霧水：「你到底在講什麼？」

這些不擅長溝通的顧問菜鳥一旦開始工作，會自己製作草案，利用這些草案與團隊、客戶一起討論，然後在透過草案反覆溝通的過程中，逐漸理解對方有什麼需求。

草案被批評，也不是你受傷

任何人都不喜歡「被糾正」。不喜歡自己的性格或言行舉止被說三道四，也不喜歡自己的工作或製作的資料，不留情面的被批評指教。這些絕對不是令人愉快的體驗。

但就算受到批評指教，也是草案被糾正，不是自己有什麼過錯。我認為，就事論事是比較不容易受傷的祕訣。

即便如此，世上有人就是喜歡說些充滿惡意的話，藉由批評別人來讓自己顯得稱頭，得以擴張自己的地盤。

但我認為被那種人的意見打擊士氣，不再提出草案，反而太可惜。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)

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