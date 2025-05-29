主管要求把每天想到的事整理成八張A4交出來 新人：做了感受到「效果」

我剛進公司的第一年，有個主管要求我：「把每天想到的事整理成八張A4，再交給我。」

他的用意是要我從每天的研究調查、以及與客戶的溝通時注意到的事情中，把或許可以用在專案上的事實整理成某種格式交給他。

本文出自《BCG企畫思考》 當時要做的工作堆積如山，我雖然內心叫苦連天：「誰有時間做這種事啊！」但實際做了以後，確實感受到效果。

新人還不太了解客戶的狀況，也不清楚哪些是現在手上專案會用到的【事實】。

每天做成報告、交給主管後，主管就會知道新人有哪些不夠理解的地方。

「田中，你根本什麼都不懂嘛。」我曾經被主管教育過無數次。

有時候，報告內容寫得還不錯，也曾經被主管拉進專案小組。

透過這些體驗，我充分感受到，把想法寫在紙上交出去，可以引出對方的反應、得到情報的感覺。

從此以後，即使沒有人要求，我也會製作草案帶去給對方看，好從對方身上得到我想要的反應。

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)