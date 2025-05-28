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遺產被大姑清空…阿姨照顧公公30年250萬拿不到！媳婦左右為難 律師曝解法

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
照顧30年卻分不到錢？律師揭「贈與契約、酌給遺產」爭取方式。示意圖／Ingimage
照顧30年卻分不到錢？律師揭「贈與契約、酌給遺產」爭取方式。示意圖／Ingimage

一場看似單純的遺產交代，竟成為家族糾紛的導火線。根據蘇家宏律師在 YouTube 頻道分享的真實案例，一位公公過世後，原本口頭交代希望將250萬元交給長期照顧自己的阿姨，沒想到財產卻在生前被大姑領走，包含大筆現金與保險箱內的金飾等物品。事後，照顧公公30年的阿姨提出請求，但家屬之間意見分歧，媳婦也陷入掙扎：「這筆錢到底該不該給？」

生前沒寫遺囑、財產被提前領走 阿姨該怎麼辦？

律師指出，問題的第一層，是資產轉移的合法性。如果公公生前並未授權他人領財產，任何人即便是子女，也不具法律上的所有權。這筆錢仍然屬於公公的遺產，應回歸繼承流程。

第二層是「口頭交代」是否有效。蘇家宏解釋，如果公公真的在生前對這名阿姨表達「願意在自己過世後贈與250萬」，並獲對方接受，那麼雙方已構成「贈與契約」，依法成立。雖然書面契約與公證程序能加強效力，但口頭約定在法律上仍有一定效力，只是舉證上較為困難。

如果公公當時寫下遺囑、或安排遺囑執行人，就能更有效落實他的意願。但現況是，遺囑未寫、財產先被提領，這也讓原本有心遵照父親遺願的家屬進退維谷。

阿姨非繼承人 也可依法請求「酌給遺產」

蘇律師進一步說明，即使這名阿姨不是法定繼承人，也可視情況主張「酌給遺產請求權」。這項制度設計，是為了保障「被撫養人」或「與亡者共同生活、失去依靠者」的基本生存。若能證明公公生前確實持續撫養阿姨，而她目前生活困難，便有機會透過法院請求合理分得部分遺產。

不過他也坦言，這條路門檻高，舉證困難，且實務上容易卡關。與其走上法院，若生前就能安排好遺囑內容、指定遺囑執行人，反而能避免後續爭議。

媳婦該不該給錢？蘇家宏：先釐清妳的角色

面對丈夫希望匯3萬元給阿姨，媳婦不知該不該配合。蘇律師認為，媳婦在這段家庭糾紛中的角色，其實是「第三者」。當事人應是繼承人本人，也就是她的先生與先生的兄姐們。媳婦的焦慮可以理解，但不必扛起全責。更建議她扮演「協助理解與溝通的角色」，鼓勵丈夫與家人開誠布公地討論，並清楚了解公公的本意與法律背景。

給有錢人一個提醒：寫下來 比說出來更重要

蘇律師最後也提醒，這種情況在現實中其實並不少見。一方經濟弱勢、另一方願意照顧，但若沒有正式安排，就算雙方情誼深厚，法律仍無法保障。

「與其靠感恩，不如靠制度。」他建議，若真的想將部分財產交付給非繼承人，應儘早立下遺囑，清楚寫明數額與對象，並安排遺囑執行人。否則，就算留下了心願，也可能在親屬間的紛爭中被抹滅。

「今天你比明天還年輕。現在，就是安排遺囑的最好時機。」這是蘇律師的結語，也是一個提醒。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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