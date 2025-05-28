掌握「5要點」讓草案從無到有還能高品質 BCG前顧問：遇3狀況再找AI

一份完美的企畫案，是怎麼出現的？

田中志從一流的學校畢業之後，滿懷自信的到顧問公司上班；然而，第一份報告就被紅筆改得面目全非。好不容易努力寫了新企畫，卻沒有得到回饋，沒人關注，甚至連責備都沒有。

他痛定思痛，認真的反省：那些資深的頂尖顧問到底是怎麼寫企畫的？

本文出自《BCG企畫思考》 他發現，沒有人一口氣就能寫出完美的企畫，起初都是從完成度比較低的「草案」開始，參考許多人的意見後，再逐漸提高完成度。

因為只在自己腦中構思是沒有價值的，唯有告訴別人後，你的構想才會產生化學變化，進而產生價值。

用草案做意向溝通，讓工作變輕鬆

草案，顧名思義是「需要再推敲，可以再琢磨」的提案；然而，草案並不是怎麼寫都可以。

草案有兩種：一種是有助於抵達終點，容易調整的「好草案」；另一種是提出後沒人要看，轉眼間被忘得一乾二淨，不容易調整的「壞草案」。兩者最大的差別，在於能不能把周圍的人一起拉進來熱烈的討論。

尤其是討論企畫案的會議，不可能空手去參加。如果沒有草案，就無法展開具體的對話，很容易東拉西扯、各說各話。草案就是指著起點，告訴大家「就從這裡開始」的指標。

田中志任職於全球數一數二的企管顧問公司BCG時，學到：草案是用來「向別人取經、借用智慧」的工具。BCG經常使用「借用別人的智慧」這種說法，因為再聰明的人也非無所不知、無所不曉。

顧問公司都是以「團隊」的方式，借用海外辦公室的專家、業界執牛耳的客戶、持續接觸市場及第一線的專業人士等各方智慧，才得以深入思考。草案能爭取他人的意見和智慧，找出對團隊有意義的方向。

透過本書，田中志要慷慨分享他在BCG學到的思考邏輯，藉此告訴讀者，第一線的頂尖顧問們如何在短時間內產出大量高品質的草案，讓每個構想都能發光發熱。

掌握五要點，讓草案從無到有

「好的草案」該怎麼做呢？有五大要點：

1.速度：「不管三七二十一」就下筆也無妨，總之先動手再說。 2.簡單：避免塞太多資訊，講求清楚明瞭。 3.刺激：引出大家的反應。 4.提問：為了理解企畫目的或問題所在，用「5W1H」發展討論。 5.留白：故意讓別人挑毛病，讓對方有機會說話。

不論主管要的成品是PPT還是Excel，即使是影音作品或網頁製作的第一線人員，只要了解以上五大要點，就能立刻著手製作草案。

迎向AI時代，需具備讓企畫脫穎而出的工作優勢

AI的快速發展，令有些人以為「只要輸入指令，就能生出很多點子」、「有了這個玩意兒，人類就不需要構思草案」。

但如果接觸過各種生成式AI服務，應該能體會，（現有的）生成式AI提供的答案，不外乎「根據過去學到的數據提出『最像一回事』的建議」，很難用AI的答案借到主管或同事的智慧。作者建議，遇到以下狀況時，才適合尋求AI的輔助：

●因為個人忙碌或能力問題，一時無法向主管或同事尋求建議。 ●公司內部沒有相關的提案格式，必須參考其他人的成品。 ●蒐集到大量的資訊，必須加以整理、分類。

要是能學會本書介紹的草案原理、原則及使用方法，再結合AI善加運用，實際上會產生好幾倍的威力。讀者不但可以提高企畫的成功率，得到改變行動的提示，也能讓工作之旅變得更充實：

●職場菜鳥→訓練問題解決力 ●資深老鳥→提升溝通應對力 ●管理階層→強化團隊凝聚力

（本文出自《BCG企畫思考》作者：田中志 譯者：賴惠鈴)