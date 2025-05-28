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畢業典禮致詞廣受歡迎 哈佛教育學院長提醒「5個重要的問題」

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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我們往往習於從自己的角度出發，但是如果只侷限在自我的視角看事情，容易造成溝通的困難，甚至擴大誤解並造成衝突。

訓練自己跳脫框架的方式還有很多，像是哈佛教育學院院長詹姆斯．萊恩（James E. Ryan）從他在畢業典禮廣受歡迎的致詞中衍生的《人生思考題》（Wait, What?）一書就提到：「人生很重要的功課，就是要學習問對的問題。」

他提醒大家五個重要的問題，其中大多數與我們的人際溝通有關係。

這五個問題分別是：「等等，您說什麼？」、「我想知道……？」、「至少，我們是不是能夠……？」、「我能夠幫什麼忙？」以及「真正重要的是什麼？」。

•「等等，您說什麼？」提醒我們在驟下結論前，表達誠心溝通的意願，請對方再說一次，不用自己的假設去定義他人，有機會多了解別人的想法和觀點。有時候質疑或反對我們的人，可能只是需要更清楚的解釋，不要一下就跳到最糟糕的結論去。

•「我想知道……？」讓我們維持好奇心，不斷探索學習新的事物，而不是對身邊的事情視而不見。

•「至少，我們是不是能夠……？」是在面對僵局時，設法找出基本共識。例如公司同事對某作法有不同意見，是否大家至少能夠同意雙方出發點都是為了公司好，然後試著展開對話來解決問題。

• 「我能夠幫什麼忙？」可以避免自己主觀認為別人需要什麼樣的協助。這樣詢問不但讓對方覺得受到尊重，而且能夠幫到對方真正需要之處。

•「真正重要的是什麼？」不是著重在與別人溝通，而是讓自己誠實面對內心的答案。從答案中去區分重要和無關緊要的事，來決定生活中的優先順序。

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
這五個問句讓我們彼此了解、滿足好奇、建立共識、拉近人際關係並探索生命核心。

我們可以在日常生活和工作中多提出這些問題，經常自我檢視下判斷時有沒有讓對方說清楚、有沒有保持好奇心、願不願意跟不同意見的人找到合作基礎、有沒有從別人的立場去幫忙，以及有沒有把時間花在自認真正重要的事物上。

不管在任何場合，在工作或家庭生活中，因為意見、利益或立場不同所造成的衝突所在多有，通常是大家各持己見，僵持不下，不容易達成妥協。

如果都可以設身處地為對方想一下，用以上的五個問題來促進溝通，嘗試兼顧各方利益和看法，而不是以二元對立的思考方進而變成對抗，才有機會走出不斷對立的循環。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)

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