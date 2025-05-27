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三峽肇事駕駛若死亡不代表沒責任！蘇家宏律師：遺產還是能賠償

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
三峽78歲駕駛暴衝釀3死悲劇，若駕駛身亡，遺族就拿不到賠償？律師提醒：可針對遺產依法提告。圖／本報資料照
三峽78歲駕駛暴衝釀3死悲劇，若駕駛身亡，遺族就拿不到賠償？律師提醒：可針對遺產依法提告。圖／本報資料照

三峽78歲駕駛疑似暴衝釀三死悲劇，資深律師蘇家宏出面解析事故背後的法律責任與家庭警訊，強調「法律，是為了讓遺憾不再重演。」

近日新北市三峽區發生重大車禍，一名78歲高齡駕駛疑似暴衝，釀成3人死亡的悲劇。資深律師蘇家宏在YouTube頻道發表長篇分析，除了探討法律責任，更呼籲社會大眾珍惜與所愛之人相處的時光，並留意身邊長者的身心狀況，防患未然。

蘇家宏表示，該起案件是否為故意肇事或單純過失，將由法院進行釐清。不過，不論出發點為何，事故釀成重大死傷，駕駛本身已須面對法律責任，並強調「人命無價，再多金錢也無法換回。」

在強制責任險部分，每位亡者可獲200萬元理賠，傷者則依受傷程度有最高20萬元給付；若駕駛另有第三責任險或可查扣資產，受害家屬亦能透過民事訴訟進行求償。

蘇律師指出，若肇事者尚未過世，受害方應盡快提起刑事告訴，因「刑責壓力」常能促成賠償與和解。而一旦肇事者死亡，雖刑責終止，但遺產仍可依法被求償。家屬若發現有脫產跡象，也可考慮聲請假扣押保障求償權益，甚至透過犯罪被害人保護條例減免擔保金。

針對該名肇事者疑似曾任上市公司董事、並具大同集團背景，蘇家宏提醒，外界難以斷定其名下資產狀況，但受害者仍應盡力尋求保全機會，包括房產、海外資產等皆可列入查封標的。

此外，他也回應國民法官制度是否適用。若檢方最終認定駕駛有故意殺人之嫌，將可能交由國民法官審理，但若僅為過失致死，則維持一般法庭審理。

最後，蘇家宏感性表示，這起車禍提醒社會面對「入怒症」與駕駛安全議題，若發現親友有情緒失控、脾氣暴躁等特質，應主動勸說減少開車，避免讓遺憾重演。他也呼籲社會大眾，不只是對肇事者求償，更是對公共安全的提醒與反思。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

高齡駕駛 遺產 車禍 民事訴訟 殺人 大同 假扣押

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