主管熱愛自己的工作但無法和上司相處 他找獵人頭公司…結果自己上位了

我們常說要跳脫框架思考，但是如何跳脫，實際上不是那麼容易做到。

《你問對問題了嗎？》提出「重組問題框架」，系統性地先從理論再搭配商業及生活中的具體案例來討論。

從國家貪腐、寵物領養、學生輟學到企業內部溝通及個人升遷等問題，讓讀者能夠在閱讀過程中，循序漸進地運用這些方法來訓練自己跳脫框架的能力。

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》 書中提供了許多具體可行的建議，包括如何重新檢視問題、重新思考目標、檢視問題亮點、照鏡子自我檢視、尋求外部人士意見、以他人觀點思考、設計實地測試等，甚至還提供重新思考問題的檢核清單給讀者使用。

我們面對一個狀況時，首先要決定的是，真正的問題究竟是什麼？設法從直覺的反應之外，找到不同角度的問題。

問對問題，才有可能找到有效的解決方法。不管在工作中、生活中，能夠學會用更多元的角度看世界、想問題，就更有機會看到全局，從不同觀點做更周延的思考。

書中提到，有位主管熱愛自己的工作和公司，但無法和其上司相處。

他沒有選擇自己丟履歷找工作，而是把上司介紹給獵人頭公司，結果幫上司找到了新工作，自己還接手了上司的位子。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)