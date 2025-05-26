「主管1句話就會扼殺同仁做事動機」盛治仁籲要特別注意價值導向

如果沒辦法在做一件事的過程，找到當中的意義，以及自我實現的成就感，單靠金錢的報酬是不會有強烈動機的。

例如登山，過程絕非輕鬆愉悅，而且充滿挑戰痛苦，但是喜歡登山的人依然樂此不疲，因為有根源於內在的動機。

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》 做為一個主管，要特別注意公司的制度和自己的態度，在制度上有沒有去引導這些價值導向，態度上有沒有鼓勵尊重。

有時候主管不經意的一句話，就會扼殺了同仁做事的動機，這是所有身為主管的人要特別警惕的。

回想剛開始推動許多制度來提高員工參與度和激發創意的時候，心裡是忐忑的。

每一個制度設計都有成本花費，更重要的是還要已經很忙碌的第一線同仁撥出時間參與各項活動或接受培訓，而且不像業績數字一樣可以在短期內看到具體成果。

大概持續三年左右，才逐漸感受到同仁願意主動提出問題，並常有令人驚豔的解決方法，慢慢確認這樣的方向是值得長期推動的。

即使是對的原則，也必須堅持下去，等待時間的發酵。

工作的意義也可以由自己定義，不要被既有框架限制住。飯店可以不只是傳統定義的飯店，舉例來說，飯店也可以是文化創意的實驗場域、國際文化交流的平台、客人驚喜圓夢的所在，或是同仁自我實現的舞台。

每一個不同的目標，都可以提供新的思考機會和工作意義。每個行業都是如此。

例如，賣床墊業者是單純賣床墊，還是賣睡眠品質？咖啡業者是賣咖啡，還是賣生活方式？醫院是單純治病，或是做健康生活知識的教育和推廣中心？目標擴充了，工作就可能變得更有意義，也更有發揮的空間。

每一個人都可以在自己的工作中，找到新的意義和熱情，端看自己願不願意而已。

做著自認為沒有意義的工作，每一分鐘都是生命的浪費。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)