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如何激發創意思考？雲品董座教「6-3-5腦力激盪法」可產生108個想法

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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「給我六個小時砍倒一棵樹，我會花前四個小時磨斧頭。」

──亞伯拉罕．林肯 （Abraham Lincoln）

前面談到創意不一定是天生的。跟所有事情一樣，天生條件固然給了限制，但是後天的學習和鍛鍊，絕對有助於創意思考模式的進步。《你問對問題了嗎？》（What's Your Problem？）這本書就是一個絕佳的教材。

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
假設你管理一棟大樓，住戶反映電梯運作太慢了。通常解決問題的直覺反應，可能包括換新馬達、安裝新電梯、提升控梯的演算法等。

這時我們可以暫停一下，先想想電梯是否真的運作得比較慢？跟什麼標準比？除了硬體的更新之外，有沒有其他方向的解決方法？

在電梯裡裝上鏡子，讓人在搭乘過程中看看自己、檢查儀容，感覺時間一下就過去了。

在電梯裡外裝置乾洗手，或是放個螢幕播放有趣的短片，可能會讓多數不趕時間的人，不會感覺電梯太慢。

換個角度看問題，就會有不同的解決方案來處理相同的問題。原來是電梯太慢的問題，後來變成解決大家不願等待的議題。

我們用什麼框架去看問題，就會決定採取什麼解決方案。試著用不同的角度去看問題，就有可能找到更好的解決方法。

過去我在上創意課程的時候，就學習到許多系統性激發創意的方式，包括在開腦力激盪會議的時候，可以運用「6-3-5腦力激盪法」，以６個人為一組，每人發一張紙，在紙上為同一個主題寫下3個創意後把紙張往下傳遞，後續寫出的創意不能和紙上已有的重複，這樣5次循環後就能產生108個想法，再從中找出可以執行的創意。

如此先發散後收斂作法的最大好處，是可以避免會議中只有少數人發言的狀況，讓所有人的創意與想法都有呈現的機會，而且愈到後面愈需要絞盡腦汁，才能想到不重複的點子，是個很好的思考方法。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)

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