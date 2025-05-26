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盛治仁放TED演講給同仁觀賞 兩組樂高積木實驗巧揭讓人更喜愛工作的因素

聯合新聞網／ 天下文化出版
雲朗集團總經理盛治仁。聯合報系資料照／記者林海攝影
雲朗集團總經理盛治仁。聯合報系資料照／記者林海攝影

「別問這世界需要什麼，問問自己什麼讓你充滿活力，然後去做。因為世界需要的是充滿活力的人。」——霍華德．瑟曼（Howard Thurman）

每年我都會安排時間到集團裡的每一家飯店去跟同仁座談，溝通公司未來發展的願景和內部需要建立的共識，並根據先前的問卷結果和現場反映的意見，共同討論如何解決同仁們在職場上遇到的困難。

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
過去幾年來，我們一直努力的方向，在於持續創新、深耕文化藝術，以及義大利飯店的拓展。

貫穿其中的精神，則在於對第一線同仁的授權和尊重，希望能夠改變傳統飯店產業相對由上而下的領導方式，落實主人式的服務精神。

有一次座談前，我先放了杜克大學心理學及行為經濟學者丹．艾瑞利（Dan Ariely）的TED演講給同仁觀賞，主題是「讓人更喜愛工作的因素」。

演講中提到一個實驗我覺得很有意思。主辦單位花錢請兩組人來組裝樂高（LEGO）積木，這兩組的報酬金額都會隨著數量遞減，比較兩組人共組裝了幾個樂高模型之後會停止。

兩組的差別在於：第一組把模型組裝後放在旁邊，繼續組裝下一個；第二組則是組裝好後，有人把剛做好的模型直接拆掉，再交給參與者繼續組裝下一個。

雖然兩邊參與者得到的金錢是一樣的，但是看到自己的作品直接被拆解，讓第二組參與者繼續做下去的意願大幅下降，結果是第一組組出了比較多的模型，數量是十一比七。

不只這個實驗如此，他還進行了許多不同主題的實驗，都得到類似的結論：一個人工作，不只是為了金錢的報酬。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)

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