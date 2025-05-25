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領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學 「為自己活，也為他人活」

聯合新聞網／ 天下文化出版
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁。聯合報系資料照／記者黃淑惠攝影
雲品國際董事長暨雲朗觀光集團總經理盛治仁。聯合報系資料照／記者黃淑惠攝影

翻閱之前的日記，看見自己曾經寫下這麼一段話：「歲末年終，又是沉思反省的最佳時刻。我希望新的一年，能夠過一個奢華的生活。」這裡說的奢華，不是指美食、精品、豪宅，而是滿足豐富的人生。

觸動這樣思考是因為在網路上看到一篇文章，據稱是《華盛頓郵報》The Washington Post）在二○一七年評選出的人生十大奢侈品清單。搜尋後始終找不到出處，很可能是個假訊息。即使訊息來源不明，這份清單的內容還是值得深思。這份「十大奢侈品清單」是這麼列的：

1.生命的覺醒與開悟

2.一顆自由、喜悅與充滿愛的心

3.行遍天下的氣魄

4.回歸自然

5.安穩平和的睡眠

6.享受真正屬於自己的空間與時間

7.彼此深愛的靈魂伴侶

8.有真正懂你的人

9身體健康、內心富足

10.能感染並點燃他人的希望

本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
本文出自《領導自己的人生：盛治仁的生命管理哲學》
我看不太懂第三條的意思，所以決定將其替換為「永保童心」，希望自己年輕時的理想和初衷，不隨著年紀增長而改變。

這十項奢侈品都是金錢買不到，但能夠透過努力經營來豐富我們人生的無價品。新的一年，計算財富的單位不該再是金錢，而是這些無價奢侈品。您擁有了幾項？

善待自己，款待他人

進入人生下半場後，要少為物質活，多為自己活，也多為他人活。

「多為自己活」的意思，就是不活在社會期待和他人眼光中，做自己喜歡的事，過自己想過的生活，「享受真正屬於自己的空間與時間」。

「多為他人活」則是盡一己之力，關懷身邊人、社會事。讓自己成為別人祝福，「能感染並點燃他人的希望」，成為正面的力量，人生不至於白走一遭。

從反面角度來思考，也可以得到類似結論。之前提到澳洲在安寧病房工作的看護維爾整理出的人生前五大遺憾，其中就包括了「希望有勇氣活出自己要的生活，而不是其他人期待我過的人生」、「希望更勇敢地表達自己的感受」以及「希望讓自己過得更快樂」。

有了年紀看事情角度已不同

經過一些人生歷練之後，生命追求的事物自然和年輕時不同。年過五十，觀看「三十而已」時，真有許多感觸。

年輕人在社會壓力和競爭下，想要過更好的生活，追求財富和名聲的累積。生活基本需求無虞之後，應該重新思索人生方向與目標。

自己要改變的一件事，就是對物質生活態度的調整。從小看到父母親維持家計的辛苦，也養成了自己節儉的習慣。用比較客氣的說法就是，超乎平均值的節儉。

一直累積許多用不著、不必要的物品捨不得丟棄，連小學時的筆記本、通訊錄、大學時的衣服都還在，各式各樣的文具雜物堆滿了所有空間，所以春節假期的首要任務就是把不必要的物品分門別類處理掉，好好地斷捨離。

另外也要檢討自己的金錢觀。過去對自己和他人都不夠大方，未來的日子，要多善待自己，款待他人。

（本文出自《領導自己的人生》作者：盛治仁)

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