聯準會步步為營 美元短期票券型基金提高資產流動性

美國聯準會的貨幣政策立場在通膨潛在上行壓力及經濟衰退擔憂之間持續調控，日前有聯準會官員再釋出不急於降息甚至恐縮減降息次數的風向。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會在5/6~7的利率決策會議後一如市場所預期的維持利率於4.25%~4.5%不變，聲明稿中顯示通膨與失業率上升的風險正在加大且也認為當前政策符合現行經濟狀況，在前景未明朗前，聯準會無法預先做出政策決定。但隨著川普關稅政策所帶來的經濟不確定性未見消散，芝商所FedWatch工具最新顯示(5/22)，六、七月份的兩次例會利率按兵不動的機會居高不下，各有94.7%、72.2%。

國際貨幣基金4/22即下調美國今年經濟成長率至1.8%，不僅低於2024年的2.8%，也較一月預估下修0.9個百分點，降幅高於全球平均下修0.5%的幅度；美國通膨率更被上修一個百分點至3%最多。富蘭克林證券投顧表示，通膨將因關稅所推升，加上就業市場仍強韌，導致聯準會暫無降息的理由。

資產配置側重分散 多加一帖提高操作靈活度

不只川普關稅政策，未來大環境將會面臨減稅、財政、放鬆監管、移民、國際關係等顯著變化，對各類投資級債、非投資級債正反影響交錯，分散配置可提供風險調整後的收益空間，有鑒於局勢未明，保有適度具收益的短期流動性資產，也可望為增強投資操作靈活度加分，今年來就能觀察到，資金持續流入美國貨幣市場基金的趨向。

美元近期大幅走貶，然而作為國際準備貨幣的地位現階段仍無法被取代，想要趁美元短線貶多建置美元資產，且又不想承擔景氣下行和政策風險者，可考慮將部份資金先停泊於美元短期票券型基金，進一步提高資產內容的多元性。

布局美元短期票券有四大優點，有助於提供投資人想保有流動性資產又可兼顧收益機會的防禦選擇。

一、較過去為高的收益率：以美國1~3月國庫券指數為例，最新殖利率仍達4.3%，高於2009年金融海嘯後以來平均的1.2%，這期間有約九年的殖利率接近零(彭博資訊，截至5/7)。

二、規避總經風險：票券在短天數內即到期，可望規避美國高負債和高通膨等中長期風險影響。

三、再投資風險低：聯準會礙於通膨難以快速再降息，有利短期利率暫時維持在高檔區。

四、轉換便利：短票的買賣價差相當低，交易成本幾乎可被忽略，易於靈活轉換至其他股債資產。

以富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金來說，主要投資於高品質貨幣市場工具，廣納美國為多的全球高信評美元計價國庫券、商業本票或政府擔保機構債等機會。最新投組的平均票面利率為4.37%、平均20天到期*，是想要保有流動性資產又爭取收益機會的防禦選擇。

*資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2025年三月底。平均票面利率為基金持有債券或票券之市值加權平均票面息率，不代表基金報酬率或配息率。此乃有考慮基金投組中之浮動利率債或機構抵押債重設利率時間點所計算之平均到期天數。