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馬斯克憂人工智慧毀滅人類 Google共同創辦人大吼：你這是物種歧視

聯合新聞網／ 天下文化出版
馬斯克。路透
馬斯克。路透

馬斯克繼續陷入人工智慧末日論的兔子洞裡，同時投入更多金錢與時間在這個議題上。

他捐贈一千萬美元給生命未來研究所(The Future of Life Institute)，這家非營利組織致力於推動更多研究，以防止人工智慧毀滅人類。

本文出自《AI霸主》
本文出自《AI霸主》
後來，這個團體在波多黎各舉辦一場研討會，馬斯克也參加，同時與會的還包括賴瑞．佩吉、哈薩比斯，以及其他所有認真看待通用人工智慧開發的人。

研討會晚宴結束後，馬斯克與佩吉發生口角，而且兩人愈吵愈兇，愈來愈多與會者開始圍觀他們在吵什麼。

佩吉說，馬斯克對於人工智慧的看法太過偏執，他必須記住，人類逐漸朝向數位烏托邦演化，我們的心智將變得數位化、有機化。

如果他繼續對於人工智慧的發展大驚小怪，就會拖累接下來的所有行動。

「但是，你怎麼能確定，超級智慧不會毀滅人類？」馬斯克質問。

根據《紐約時報》報導，佩吉當場大聲吼回去：「你這是物種歧視。」他顯然是在為未來的後人類辯護。

在佩吉看來，馬斯克過度關注人工智慧可能引發的災難，忽略那些未來將由矽所構成的生命體的需求。

一方面，馬斯克持續關注DeepMind的發展，同時也頻繁與其他財力雄厚的未來預言家交流，他的想法變得愈來愈偏激。

但是，另一方面，他開始出現「錯失恐懼症」，這種令人困擾的恐懼心理影響矽谷某些重大決策與資金流向…… 。

（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)

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