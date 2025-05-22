紐時曝馬斯克與妻半夜聊Google共同創辦人 傳記指會製造出某「邪惡」東西

根據《紐約時報》報導，馬斯克曾在深夜與妻子聊到這個話題，他擔心沉默寡言的Google共同創辦人賴瑞．佩吉收購他之前投資的DeepMind之後，開發出更先進的人工智慧系統。

馬斯克與佩吉原本是很要好的朋友。他們會參加同一場私人晚宴與研討會，對未來懷抱奇幻的夢想。

本文出自《AI霸主》 根據彭博社記者艾胥黎．范思(Ashlee Vance)撰寫的《鋼鐵人馬斯克》，如果馬斯克待在舊金山期間沒有安排住宿，他會打電話給佩吉，詢問能否睡在他家沙發上。

他們會一起打電玩遊戲，討論未來的飛機或是其他科技。馬斯克開始擔心，變得愈來愈隱遁的佩吉太過善良。

在馬斯克的傳記中提到，Google共同創辦人可能會意外製造出某種邪惡的東西，例如「有能力毀滅人類的人工智慧強化機器人戰隊」。馬斯克聽起來像是在開玩笑，但事實上他是認真的。

就在佩吉以六．五億美元收購DeepMind的幾個月後，馬斯克在某個探討人工智慧的網路論壇上張貼一則訊息，隨後又立即刪除。

他說，沒有人知道人工智慧的發展究竟有多快速。「除非你直接接觸像是DeepMind這樣的團隊，否則你根本不知道發展得有多快。」

他很懷疑某些「領先的人工智慧公司」能否阻止數位超級智慧逃進網路，造成嚴重破壞。

（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)