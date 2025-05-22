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人工智慧界的希特勒！ 馬斯克逢人詆毀AlphaGo之父 OpenAI員工還笑做哏圖

聯合新聞網／ 天下文化出版
馬斯克。（路透）
馬斯克。（路透）

根據曾經在DeepMind與OpenAI工作的人士透露，DeepMind高層後來得知，馬斯克在矽谷逢人便詆毀哈薩比斯，更讓哈薩比斯覺得難堪。

例如，這位億萬富翁在OpenAI辦公室與所有新員工談話時，鄭重警告他們要注意DeepMind在英國的研究，並暗示哈薩比斯這個人不可靠。

本文出自《AI霸主》
本文出自《AI霸主》
他對於哈薩比斯設計《邪惡天才》這款遊戲的動機表示懷疑；在這款遊戲中，玩家扮演反派角色，試圖製造某種末日裝置來統治世界。

他認為創造這種遊戲的人本身可能就有點瘋狂。OpenAI的員工把這則笑話發揚光大，拿《邪惡天才》的遊戲截圖做成哏圖，在聊天服務平台Slack上相互分享。

根據知情的前OpenAI員工的說法，馬斯克曾說哈薩比斯是「人工智慧界的希特勒」。

不論馬斯克為何轉向攻擊DeepMind，其實都在煽動兩個組織一步一步陷入激烈的競爭。他對人工智慧的看法也變得愈來愈偏執與悲觀。

不過，這正好符合他總是把事情推向極端的性格。例如，面對氣候變遷的問題，他原本只需要與石油公司對抗就好，他偏偏要把人類變成星際物種。

當他認為推特過於「政治正確」時，原本只需要買下部分股權就能解決問題，他卻決定買下整間公司。

或許馬斯克習慣採取戲劇化的行動，喜歡誇大，相信自己是人類救星。但是在投資DeepMind幾年後，這位大亨深陷於人工智慧末日論的教條中。

（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)

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