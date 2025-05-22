32K月薪男突獲800萬遺產「怎防亂花？」 網提1存法：領利息又創造金流

如何正確地管理突然獲得的財富呢？一名在加油站工作的網友發文，稱他近期獲得一筆800萬元的遺產，本身月收入僅3萬2，並不知道如何管理這筆錢。對此，不少網友提出建議，不要全部放定存，還沒想到用途前可先放在「高利活存」賺利息。

一名男網友在Dcard發文，表示他目前30歲，在加油站工作，月薪3萬2，本身並沒有什麼理財觀念，但近期忽然獲得一筆高達800萬元的遺產，很怕自己全部用完，於是請教網友該如何運用這筆錢，或有什麼方法可以防止自己亂花錢呢？

此文一出，不少網友推薦將錢放在有高利活存的數位銀行，可以領利息和分散風險，「如果暫時還沒有確定要投資哪一支或用途，可以先存在Bankee數存，至少不用解任務存款額度就無上限，而且還可領到利息，讓錢不會白白躺在那邊」、「推資金先存在Bankee活存+1，既能領利息、分散風險，又可以創造現金流」。

也有網友建議將部分的錢存股，「良心建議，200萬定存，600萬買0056，建議分批買進，例如月初、月中、月底，每次買五張」、「200萬定存，時間到就續存，剩下的就每個月各買一張0050、0056，發的股息可以犒賞自己沒有亂花有好好存股」、「600萬投資領股利，100萬買個股，100萬緊急預備金」。

也有網友提出其他建議，更指出不能放定存的原因，「放定存會被通膨吃光不建議，建議拿去買ETF，等於變相幫自己每個月加薪」、「全部存起來，你會心癢癢，根本存不下來，我就先把100萬存定存，買了約40萬的金飾，再保了醫療險」、「擔心的話可以拿大部分買直債鎖住利率，也比較不會想領回，或者存黃金也不錯」。