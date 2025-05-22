快訊

NBA／哈利伯頓神奇後撤步殺進OT 溜馬逆轉尼克拔頭籌

華府驚爆槍響！傳2外交人員中彈釀1死 疑以色列使館職員

蔡依林、彭于晏爆復合6年！ 網挖3大曖昧互動：太甜蜜

32K月薪男突獲800萬遺產「怎防亂花？」 網提1存法：領利息又創造金流

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友近期獲得一筆800萬元的遺產，不知如何運用。示意圖／ingimage
一名男網友近期獲得一筆800萬元的遺產，不知如何運用。示意圖／ingimage

如何正確地管理突然獲得的財富呢？一名在加油站工作的網友發文，稱他近期獲得一筆800萬元的遺產，本身月收入僅3萬2，並不知道如何管理這筆錢。對此，不少網友提出建議，不要全部放定存，還沒想到用途前可先放在「高利活存」賺利息

一名男網友在Dcard發文，表示他目前30歲，在加油站工作，月薪3萬2，本身並沒有什麼理財觀念，但近期忽然獲得一筆高達800萬元的遺產，很怕自己全部用完，於是請教網友該如何運用這筆錢，或有什麼方法可以防止自己亂花錢呢？

此文一出，不少網友推薦將錢放在有高利活存的數位銀行，可以領利息和分散風險，「如果暫時還沒有確定要投資哪一支或用途，可以先存在Bankee數存，至少不用解任務存款額度就無上限，而且還可領到利息，讓錢不會白白躺在那邊」、「推資金先存在Bankee活存+1，既能領利息、分散風險，又可以創造現金流」。

也有網友建議將部分的錢存股，「良心建議，200萬定存，600萬買0056，建議分批買進，例如月初、月中、月底，每次買五張」、「200萬定存，時間到就續存，剩下的就每個月各買一張0050、0056，發的股息可以犒賞自己沒有亂花有好好存股」、「600萬投資領股利，100萬買個股，100萬緊急預備金」。

也有網友提出其他建議，更指出不能放定存的原因，「放定存會被通膨吃光不建議，建議拿去買ETF，等於變相幫自己每個月加薪」、「全部存起來，你會心癢癢，根本存不下來，我就先把100萬存定存，買了約40萬的金飾，再保了醫療險」、「擔心的話可以拿大部分買直債鎖住利率，也比較不會想領回，或者存黃金也不錯」。

高利活存 遺產 理財 存錢 利息

延伸閱讀

軍職夫月薪8萬上繳婆婆！人妻倒貼生活費吃不消：結婚10年都如此

一天3餐伙食費500元…外食族嘆存錢好難 網曝省錢秘訣：100以內搞定

退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

節約不等於忍耐！日理財專家教3技巧「減壓存錢」：別忘帶傘

相關新聞

OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋

時間是二○一五年。過去五年間，德米斯．哈薩比斯穩步帶領他的團隊達成研究里程碑，持續邁進通用人工智慧的目標，當時這個領域沒有什麼競爭對手，…

股債匯三殺、現金為王！王道銀行高利活存新戶上看10％

今年4月以來金融市場面臨股債匯三殺局面，台股大盤一度下跌超過6千點，美國中長天期的公債殖利率不斷攀升之下，美債價格大跌，加上台幣強升，美元重挫，在金融市場持續震盪之下，不少投資人轉向持有現金以抵禦市場

不看交易明細就能掌握非必要支出 「1類型」銀行帳戶助你避免過度消費

如果我們翻轉常見的做法，不是從每一次的薪資裡撥出一筆固定的金額來儲蓄，而是從薪資當中撥出一筆…

節約不等於忍耐！日理財專家教3技巧「減壓存錢」：別忘帶傘

在物價持續上漲的當下，「節約」成為許多人生活中的關鍵詞。不過，對不少人來說...

努力透過儲蓄帳戶累積財富卻換來徒勞 房地產專家：用這種卡讓你一毛不剩

很多人在十幾歲時就建立自己的銀行帳戶結構，從此以後再也沒有改變做事的方式。就算真的改變，還是會重蹈覆轍…

退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

退休後，你希望過什麼樣的生活？問題的答案往往與「錢」有關，許多人希望有足夠多的存款，不必擔憂生活所需。但你想過，過度追求金錢安全感很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。