OpenAI首席科學家卻熟知DeepMind機密 哈薩比斯批奧特曼：厚顏無恥

嚴格來說，哈薩比斯其實不需要擔心這麼多。在DeepMind之外，還有許多研究人員正在進行自主代理、虛擬環境與遊戲等類似的研究。

五位曾待過DeepMind的研究人員當中，有一位是知名的人工智慧科學家伊爾亞．蘇茨克維(Ilya Sutskever)，他的專長是深度學習，而不是DeepMind的核心技術「強化學習」。

本文出自《AI霸主》 蘇茨克維在OpenAI擔任首席科學家，和其他共同創辦人一樣，對於通用人工智慧的可能性深信不疑。

但是哈薩比斯依舊怒氣難消，尤其夜深人靜之時，焦慮感便向他襲來。山姆．奧特曼竟然厚顏無恥的雇用熟知DeepMind機密的專家！

哈薩比斯結束一天的工作後，通常會回家與家人共進晚餐，然後再開始第二階段的工作，大約持續到凌晨三、四點，他會閱讀科學論文或是發送電子郵件。

知情人士透露，哈薩比斯會在某些電子郵件或是深夜會議中強烈表達他的憂慮，他擔心奧特曼複製DeepMind的策略，並且試圖挖角他的研究人員。

奧特曼承諾，會將科技開放給一般大眾使用，對此哈薩比斯表示質疑。

「我當時認為，把開源當成是萬靈丹，其實有點天真。」他後來說：「當你開發出愈來愈強大的雙用途科技，如果壞人利用這個科技做壞事怎麼辦？……你其實不太能控制一個人如何使用科技。」

雖然DeepMind在許多知名期刊上發表數篇研究論文，但是對於程式與人工智慧科技的所有細節仍是守口如瓶。例如，他們沒有公布精通《打磚塊》遊戲的人工智慧模型。

（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)