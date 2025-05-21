快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋

聯合新聞網／ 天下文化出版
Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。（路透）
Google DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）。（路透）

時間是二○一五年。過去五年間，德米斯．哈薩比斯穩步帶領他的團隊達成研究里程碑，持續邁進通用人工智慧的目標，當時這個領域沒有什麼競爭對手，幾乎沒有其他人嘗試做同樣的事。DeepMind的目標非常激進，因此實際上它可以像獨占企業一樣運作。

全球沒有其他成熟公司嘗試開發超越人類的通用人工智慧，哈薩比斯可以依照自己的步調進行研究。

本文出自《AI霸主》
本文出自《AI霸主》
這也使得DeepMind的創辦人與員工，更容易將自己視為以使命為導向的實驗室，而非一家企業。

他們在心理上可以接受公司被Google收購，但是他們仍舊認為自己是在「解決智慧問題」，目標是克服人類最重要的難題，他們不像其他公司那樣被迫陷入無止境的競爭輪迴中。他們追求的是獨一無二。

然而，現在矽谷有可能哈薩比斯知道愈多關於OpenAI的事情，就愈是火大。

他是全球第一位認真嘗試開發通用人工智慧的人，五年前，這還是非常少數派的想法，他等於冒著得罪科學界的風險在做這件事。

但現在糟糕的是，這個新的競爭者有可能會利用他的想法。

OpenAI在網站上列出七位共同創辦人，哈薩比斯仔細看名單之後才意識到，其中有五個人過去幾個月曾在DeepMind擔任顧問或是實習生。

據與他共事過的人透露，哈薩比斯簡直氣瘋。哈薩比斯曾與員工公開討論要如何採取不同策略，才能成功開發通用人工智慧，例如，打造自主代理或是教導人工智慧模型熟練西洋棋或是圍棋等遊戲。

可是現在，卻有五位熟知所有細節的科學家要成立另一個組織，和他打對台。出現改變整個局面的競爭對手。開發通用人工智慧的追求，即將變成一場競賽。

（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)

相關新聞

OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋

時間是二○一五年。過去五年間，德米斯．哈薩比斯穩步帶領他的團隊達成研究里程碑，持續邁進通用人工智慧的目標，當時這個領域沒有什麼競爭對手，…

股債匯三殺、現金為王！王道銀行高利活存新戶上看10％

今年4月以來金融市場面臨股債匯三殺局面，台股大盤一度下跌超過6千點，美國中長天期的公債殖利率不斷攀升之下，美債價格大跌，加上台幣強升，美元重挫，在金融市場持續震盪之下，不少投資人轉向持有現金以抵禦市場

不看交易明細就能掌握非必要支出 「1類型」銀行帳戶助你避免過度消費

如果我們翻轉常見的做法，不是從每一次的薪資裡撥出一筆固定的金額來儲蓄，而是從薪資當中撥出一筆…

節約不等於忍耐！日理財專家教3技巧「減壓存錢」：別忘帶傘

在物價持續上漲的當下，「節約」成為許多人生活中的關鍵詞。不過，對不少人來說...

努力透過儲蓄帳戶累積財富卻換來徒勞 房地產專家：用這種卡讓你一毛不剩

很多人在十幾歲時就建立自己的銀行帳戶結構，從此以後再也沒有改變做事的方式。就算真的改變，還是會重蹈覆轍…

退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

退休後，你希望過什麼樣的生活？問題的答案往往與「錢」有關，許多人希望有足夠多的存款，不必擔憂生活所需。但你想過，過度追求金錢安全感很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。