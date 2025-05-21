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OpenAI網站列7位共同創辦人…5位從DeepMind跳槽 諾貝爾化學獎得主氣瘋
時間是二○一五年。過去五年間，德米斯．哈薩比斯穩步帶領他的團隊達成研究里程碑，持續邁進通用人工智慧的目標，當時這個領域沒有什麼競爭對手，幾乎沒有其他人嘗試做同樣的事。DeepMind的目標非常激進，因此實際上它可以像獨占企業一樣運作。
全球沒有其他成熟公司嘗試開發超越人類的通用人工智慧，哈薩比斯可以依照自己的步調進行研究。
這也使得DeepMind的創辦人與員工，更容易將自己視為以使命為導向的實驗室，而非一家企業。
他們在心理上可以接受公司被Google收購，但是他們仍舊認為自己是在「解決智慧問題」，目標是克服人類最重要的難題，他們不像其他公司那樣被迫陷入無止境的競爭輪迴中。他們追求的是獨一無二。
然而，現在矽谷有可能哈薩比斯知道愈多關於OpenAI的事情，就愈是火大。
他是全球第一位認真嘗試開發通用人工智慧的人，五年前，這還是非常少數派的想法，他等於冒著得罪科學界的風險在做這件事。
但現在糟糕的是，這個新的競爭者有可能會利用他的想法。
OpenAI在網站上列出七位共同創辦人，哈薩比斯仔細看名單之後才意識到，其中有五個人過去幾個月曾在DeepMind擔任顧問或是實習生。
據與他共事過的人透露，哈薩比斯簡直氣瘋。哈薩比斯曾與員工公開討論要如何採取不同策略，才能成功開發通用人工智慧，例如，打造自主代理或是教導人工智慧模型熟練西洋棋或是圍棋等遊戲。
可是現在，卻有五位熟知所有細節的科學家要成立另一個組織，和他打對台。出現改變整個局面的競爭對手。開發通用人工智慧的追求，即將變成一場競賽。
（本文出自《AI霸主》作者：帕米．奧森 譯者：吳凱琳)
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