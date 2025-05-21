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股債匯三殺、現金為王！王道銀行高利活存新戶上看10％

聯合新聞網／ 綜合報導
王道銀行10%高利活存上線，穩賺現金抗波動。圖／王道銀行提供
王道銀行10%高利活存上線，穩賺現金抗波動。圖／王道銀行提供

今年4月以來金融市場面臨股債匯三殺局面，台股大盤一度下跌超過6千點，美國中長天期的公債殖利率不斷攀升之下，美債價格大跌，加上台幣強升，美元重挫，在金融市場持續震盪之下，不少投資人轉向持有現金以抵禦市場波動。投資人不妨善用數位銀行的高利活存優惠，多家銀行所推出的新戶活存年利率甚至高達10%，一般存戶皆適用的活存年利率也站上2%。

高利活存向來是數位銀行的一級戰場，目前有多家銀行將新戶活存年利率拉高至10%，其中高利優惠期限最長的是王道銀行，新戶可享有2個月新台幣5萬元內年利率10%優惠，5萬至20萬元年利率也有2.1%，換算起來，投資人若存滿20萬元，2個月約可領到1,360元的利息。而純網銀將來銀行和樂天銀行也都提供新戶高利活存年利率10%，優惠期間則分別為將來銀行的1個月以及樂天銀行的10天。

此外，還有多家銀行，像是台北富邦銀行數位帳戶、台新Richart等，也提供新戶完成指定任務後便可享高利活存。

數位帳戶高利活存優惠 (限新戶)

雖然新戶活存年利率衝上10%，但專家提醒，應多留意比較各家業者實際可享高利優惠的期間。網路論壇上還有達人分享數位銀行存款攻略，教大家可先領完數位銀行的新戶高利活存後，將資金轉到所有存戶皆可適用的活存方案。

以華南銀行SnY數位帳戶來說，無論新舊戶，只要當月完成一筆信用卡消費，次月便可享新台幣10萬元內年利率2.3%；

王道銀行則提供所有存戶台幣階梯活儲優惠，只要從他行轉入單筆新台幣5萬元以上資金到王道的帳戶，就可享6個月新台幣階梯活儲，20萬元以內年利率2.1%，20萬至50萬元年利率也有1.5%

第一銀行iLeo數位帳戶則提供所有數位帳戶的客戶新台幣12萬元內年利率2%，且無資格門檻限制。

數位帳戶高利活存優惠 (新舊戶皆可)

在股債匯投資市場尚未明朗之際，投資人不妨先以現金為王，搭配數位帳戶的高利活存來靈活配置資金，以安然度過投資市場的危局。

高利活存 王道銀行

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