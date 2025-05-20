法國巴黎銀行財富管理：逢高減碼美國科技股、美元持續弱勢

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第190期指出，對全球股市維持中性看法，對美國股市維持減碼。對於持有美國大型科技股較大部位的投資人，若遇反彈要適度減碼。一旦美國與其他國家的關稅談判在未來幾周傳出正面消息，帶動股市反彈，投資人逢高進行投資組合再平衡，轉向估值較低、股息殖利率較高的股市，如英國、日本、中國大陸；在歐元區則較看好金融、工業及原物料類股。

隨著全球關稅談判不確定性和地緣政治風險升高，向來被視為資金避風港的瑞士法郎與瑞士資產表現強勁，目前瑞士股市的本益比達 17.1 倍，比歐洲市場整體的 14 倍高出 22%。瑞士市場指數 （SMI Index）中的主要權值股企業品質相對較高，獲利穩健、防禦性強；這些企業具有強大的品牌力，即便面對瑞郎強勢升值的局勢，也能透過全球化經營策略，在食品飲料、醫療保健、奢侈品及金融等產業穩健成長。此外，SMI 指數表現長期與 MSCI 歐洲優質因子指數（MSCI Europe Quality Factor Index）具高度相關性，並且從2009 年以來表現持續優於泛歐Stoxx 600指數。

考量到美國關稅政策對國內中小企業及就業市場的衝擊，預期就業數據可能轉弱，促使美國聯準會實施貨幣寬鬆政策，美國在今年底以前降息兩次，聯邦基準利率將調降至 4.0%。

自2025年4月2日美國宣布對特定國家實施對等關稅以來，美國公債在金融市場展現出主導的影響力。預期未來三個月，美國10年期公債殖利率將落在4.0%水準；未來12個月，美國2年期與10年期殖利率則預計達到4.25%。

另一方面，歐洲央行基準利率預期在今年第3季降至1.75%，仍有兩次降息的空間。對德國10年期公債殖利率的12個月目標為2.5%，且持續看好歐洲投資級公司債，尤其是英國投資級公司債，目前平均殖利率約為5.5%。

美國川普政府的關稅政策和其它高壓措施，可能削弱美元在全球金融體系的霸權地位。高關稅政策將壓抑美國未來幾年的經濟成長，甚至陷入停滯性通膨（stagflation）的危機。美元走弱的另一關鍵因素是美國經常帳赤字持續增加，該赤字主要依賴歐洲、日本及中國投資人購買美債來支撐。所幸，相較於美國經濟的高度不確定性，歐洲經濟展望則可望好轉，正促使部分投資人轉向歐洲市場。

基於以上風險，預期美元有走弱空間，因此將歐元兌美元的三個月預測匯率從1.05調至1.12，12個月預測從1.05上調至1.15。歐元兌瑞郎未來3到12個月的匯率預計維持在0.94。

對黃金短期持中性看法，但有鑑於新興市場央行持續出現策略性買盤及亞洲家庭也持續買進，長期來看應把握逢低買進的機會。將黃金12個月目標價從每盎司3,200美元上調至 3,300 美元。此外，自2020年以來，白銀與金礦股表現相對黃金落後，補漲潛力具吸引力。對白銀12 個月目標價為38美元， 潛在漲幅約17%。