快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲合議庭嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

法國巴黎銀行財富管理：逢高減碼美國科技股、美元持續弱勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第190期指出，對全球股市維持中性看法，對美國股市維持減碼。對於持有美國大型科技股較大部位的投資人，若遇反彈要適度減碼。一旦美國與其他國家的關稅談判在未來幾周傳出正面消息，帶動股市反彈，投資人逢高進行投資組合再平衡，轉向估值較低、股息殖利率較高的股市，如英國、日本、中國大陸；在歐元區則較看好金融、工業及原物料類股。

隨著全球關稅談判不確定性和地緣政治風險升高，向來被視為資金避風港的瑞士法郎與瑞士資產表現強勁，目前瑞士股市的本益比達 17.1 倍，比歐洲市場整體的 14 倍高出 22%。瑞士市場指數 （SMI Index）中的主要權值股企業品質相對較高，獲利穩健、防禦性強；這些企業具有強大的品牌力，即便面對瑞郎強勢升值的局勢，也能透過全球化經營策略，在食品飲料、醫療保健、奢侈品及金融等產業穩健成長。此外，SMI 指數表現長期與 MSCI 歐洲優質因子指數（MSCI Europe Quality Factor Index）具高度相關性，並且從2009 年以來表現持續優於泛歐Stoxx 600指數。

考量到美國關稅政策對國內中小企業及就業市場的衝擊，預期就業數據可能轉弱，促使美國聯準會實施貨幣寬鬆政策，美國在今年底以前降息兩次，聯邦基準利率將調降至 4.0%。

自2025年4月2日美國宣布對特定國家實施對等關稅以來，美國公債在金融市場展現出主導的影響力。預期未來三個月，美國10年期公債殖利率將落在4.0%水準；未來12個月，美國2年期與10年期殖利率則預計達到4.25%。

另一方面，歐洲央行基準利率預期在今年第3季降至1.75%，仍有兩次降息的空間。對德國10年期公債殖利率的12個月目標為2.5%，且持續看好歐洲投資級公司債，尤其是英國投資級公司債，目前平均殖利率約為5.5%。

美國川普政府的關稅政策和其它高壓措施，可能削弱美元在全球金融體系的霸權地位。高關稅政策將壓抑美國未來幾年的經濟成長，甚至陷入停滯性通膨（stagflation）的危機。美元走弱的另一關鍵因素是美國經常帳赤字持續增加，該赤字主要依賴歐洲、日本及中國投資人購買美債來支撐。所幸，相較於美國經濟的高度不確定性，歐洲經濟展望則可望好轉，正促使部分投資人轉向歐洲市場。

基於以上風險，預期美元有走弱空間，因此將歐元兌美元的三個月預測匯率從1.05調至1.12，12個月預測從1.05上調至1.15。歐元兌瑞郎未來3到12個月的匯率預計維持在0.94。

對黃金短期持中性看法，但有鑑於新興市場央行持續出現策略性買盤及亞洲家庭也持續買進，長期來看應把握逢低買進的機會。將黃金12個月目標價從每盎司3,200美元上調至 3,300 美元。此外，自2020年以來，白銀與金礦股表現相對黃金落後，補漲潛力具吸引力。對白銀12 個月目標價為38美元， 潛在漲幅約17%。

美國聯準會

延伸閱讀

北京貿易停火藏伏筆？美媒曝未鬆手稀土管制 專家揭內部「高招」運作

美國勢力大舉入侵！F1 與迪士尼宣布2026年合作 米老鼠將登上F1賽道

永豐金證券攜手櫃買中心舉辦講座 解析美國經濟前景及降息可能性

【即時短評】橫看成嶺側成峰的國安情勢 朝野會商能有共識？

相關新聞

節約不等於忍耐！日理財專家教3技巧「減壓存錢」：別忘帶傘

在物價持續上漲的當下，「節約」成為許多人生活中的關鍵詞。不過，對不少人來說...

不看交易明細就能掌握非必要支出 「1類型」銀行帳戶助你避免過度消費

如果我們翻轉常見的做法，不是從每一次的薪資裡撥出一筆固定的金額來儲蓄，而是從薪資當中撥出一筆…

努力透過儲蓄帳戶累積財富卻換來徒勞 房地產專家：用這種卡讓你一毛不剩

很多人在十幾歲時就建立自己的銀行帳戶結構，從此以後再也沒有改變做事的方式。就算真的改變，還是會重蹈覆轍…

退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

退休後，你希望過什麼樣的生活？問題的答案往往與「錢」有關，許多人希望有足夠多的存款，不必擔憂生活所需。但你想過，過度追求金錢安全感很...

新冠疫情過後澳洲現金交易幾乎消失 電子支付成為當今王道

快思慢想理財法的設計是要約束我們無腦恣意取用金錢的行為，特別是要約束自己取用收入…

親人死亡留下大筆債務我能拋棄繼承嗎？3種遺產稅登記方式專家給答案了

依據《民法》關於繼承之規定，採「當然繼承主義」，於被繼承人死亡時，即為繼承開始時，其財產上之一切權利義務，…

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。