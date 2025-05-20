節約不等於忍耐！日理財專家教3技巧「減壓存錢」：別忘帶傘

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少人一想到要省錢，就感到壓力爆表、生活品質下降。示意圖／ingimage
不少人一想到要省錢，就感到壓力爆表、生活品質下降。示意圖／ingimage

在物價持續上漲的當下，「節約」成為許多人生活中的關鍵詞。不過，對不少人來說，一想到要省錢，就感到壓力爆表、生活品質下降，甚至因此出現反效果。對此，日本理財顧問丸山晴美分享，她觀察到不少人一旦將「節約」跟「忍耐」劃上等號，反而更容易陷入報復性消費的循環，類似於減肥中的「復胖」現象。

她指出，節約應該只是存錢的「手段」，而非「目的」。想要累積資產，大致可分為三種策略：「節約支出」、「提高收入」、「資產運用」。若覺得節約難以持續，不妨從其他兩者著手。

不過，如果選擇節約這條路，關鍵在於建立一個有「明確目標」的儲蓄機制。例如先列出自己想要的東西，為它們排序、估算金額與時間，再制定「先存再花」的計畫。當你明確知道存錢是為了旅行、購物或夢想，而不是單純地限制自己，節約就不再是壓力來源，而是實現願望的通道。

除了心態調整，丸山也分享了三個實用節約法：

1. 檢查固定開銷：像是訂閱服務等，定期檢視並調整不必要的項目，是最簡單也最有效的節流方式。

2. 自備水壺與折傘：每天一杯咖啡、一次臨時買傘，看似微不足道，長期卻是驚人花費，養成自備習慣可有效減少額外支出。

3. 結帳前審視購物籃：網購時常在衝動下結帳，不妨延後一天或想像拿出現金支付，以此檢視是否真的需要該項目。

她提醒，節約不代表過苦日子，也不是犧牲生活的樂趣。真正成功的人，不是什麼都不花，而是懂得「減少無謂支出，把錢花在真正重要的地方」。與其壓抑自己，不如把節約當成一場生活遊戲，讓每一筆存下的錢，都成為實現目標的踏腳石。

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