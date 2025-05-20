不看交易明細就能掌握非必要支出 「1類型」銀行帳戶助你避免過度消費

雙重銀行帳戶

如果我們翻轉常見的做法，不是從每一次的薪資裡撥出一筆固定的金額來儲蓄，而是從薪資當中撥出一筆固定的金額來應付變動支出，結果會如何？若採用這套和多數人習慣不同的方法，我們就能精確預測出一整年的變動支出總金額。

想像一下，要是採用這套方法，我們無須檢視任何銀行往來資料，也能精確知道自己過去一整年花了多少錢在非必需的支出上，也會知道今年一整年的非必需支出金額。

儘管我們可能搞不清楚這些錢都花在什麼東西上，但是說真的，那並不是很重要，因為我們花的錢都在支出計畫範圍之內，而且花都花了，不用太計較。

本文出自《快思慢想理財法》 只要使用另一間不同的銀行（和處理收入與例行帳單的銀行不同）就能搞定這件事。基本上就像這樣：

用來處理收入、例行帳單與存款的A銀行＋用來處理支出的B銀行＝雙重銀行帳戶

把收入和非必要支出分開

由於例行帳單金額不定與通膨的影響，我們確實很難預測這筆固定的支出金額會是多少錢，但以多數人的情況來說，一整年下來支出金額的變動，一定遠比一個月內的支出金額變動小很多。

因此，這套方法的重點，是要先確定一整年的變動支出金額，留下更多錢來支應例行帳單與存款。

當然，一年內的收入也可能隨著工作時數、獎金、加班費、轉職等原因的影響而有所起伏。設定雙重銀行帳戶的目的，就是要把收入和非必需支出分開來，以免我們在收入增加時不小心過度消費。

信用卡與簽帳卡總是能成功引誘我們花錢，因為信用卡與簽帳卡會減少交易的摩擦。交易的摩擦能減緩我們購物的速度，讓我們有思考的餘地。

但是，有了信用卡或簽帳卡，當我們突然覺得想要某個東西，只要拿出卡來刷一下或碰觸一下，通常連看都不看一眼，就可以滿足物欲，整個過程幾乎沒有任何摩擦可言。

相較之下，如果我們看上某個東西後必須回家拿錢（就像老一輩的人那樣），或是必須先檢視一下預算，再判斷自己是不是真正想要那樣東西，整個交易流程就會出現摩擦。

此時此刻，我們的目標就是要重新導入這類摩擦來減緩花錢的速度。而要加入摩擦，最簡單的方法就是徹底改變我們對目前使用的銀行帳戶的看法。

這套方法的原則如下：

1.把非必需支出和例行帳單分開來。 2.徹底改變金流。 3.排除所有可立即取用薪轉戶餘額的管道。 4.使用不同銀行的不同帳戶來應付支出。

構成快思慢想理財法關鍵之一的「銀行結構」當中包含三個支出帳戶：

1.在A銀行開設的交易帳戶，專門用來支付例行帳單，你的薪資都要轉入這個帳戶。 2.在B銀行開設的交易帳戶（若有另一半，就一人開一個帳戶），專門用來支付每週的日常支出。 3.在B銀行開設的儲蓄帳戶，專門用來支付玩樂開銷（若有另一半，也可以各開一個帳戶，這取決於你們的金錢性格）。

（本文出自《快思慢想理財法》作者：馬克斯．菲爾普斯 譯者：陳儀)