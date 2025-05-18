退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

摘要 1.79歲的艾格尼絲因過度節儉錯失了許多人際互動和旅行的機會，如今擁有豐厚財富，但已無健康的身體可享受生活。 2.避免過度節儉而留下遺憾，可透過精確計算退休金、設定支出類別、優先做無法延後的事等方式，改變對金錢及生活的態度。

退休後，你希望過什麼樣的生活？問題的答案往往與「錢」有關，許多人希望有足夠多的存款，不必擔憂生活所需。但你想過，過度追求金錢安全感很可能帶來意想不到的遺憾嗎？現年79歲的艾格尼絲（Agnes P.）就深刻體會到這一點。

一生節儉卻換來遺憾

艾格尼絲從小在物質匱乏的環境中長大，養成極度節省的習慣。還沒退休以前，她會自己帶便當、開舊車、很少請假，將每一分多餘的錢存入退休帳戶。當朋友邀請她參加聚會、看表演或外出旅行時，她總是婉拒。

現在已經退休的艾格尼絲，雖然在時間複利下擁有了一大筆財富，但她的美好回憶卻沒隨著歲月增加。

她坦言自己過去總是對朋友說不，因而失去與許多人的聯繫。「我以為我做的是對的事，」艾格尼絲說，「但我為了不被保證的未來，犧牲太多生活。」

更遺憾的是，現在她的健康狀況已經不允許做太多活動。「我真希望在剛退休時就展開重要的旅行，那時候還精力充沛，現在即使是短程旅行也讓我很疲憊。」艾格尼絲說。

退休金夠用，仍然不敢花

你也害怕花錢嗎？台灣是全球儲蓄率最高的國家之一。中央銀行總裁楊金龍曾指出，這一代老年人多半是淨儲蓄者，較不願消費。戰後嬰兒潮世代在刻苦環境中長大，養成了節儉習慣，即使退休後擁有足夠資金，長者仍因擔憂「錢不夠用」而緊緊抓住財富不放。

安聯人壽2023年的退休研究指出，比起死亡，多數退休人士更害怕錢用完。結果是，即使擁有充足的退休金，仍無法享受應有的生活品質，往往到了健康狀況變差、行動不便時才意識到問題，但就和艾格尼絲體會到的一樣，想花錢享受生活時已經太遲了。

4策略避免過度節儉

如何避免艾格尼絲的遺憾，同時又確保財務健全？以下是幾個實用建議：

1.重新定義足夠

許多人沒有明確計算退休所需的金額，只是盲目追求「越多越好」。建議退休者更精確的了解自己每月所需支出，並以預期壽命規劃，避免過度儲蓄和不必要的犧牲。

2.區分支出用途

建議將支出分為「必要支出」和「彈性支出」。以必要支出來確保基本的生活保障，並適度放寬休閒娛樂的預算，尤其是在身體狀況允許的剛退休階段。

3.優先做無法延後的體驗

某些體驗或活動，等到健康狀況不佳時可能就很難實現，所以不要把所有想做的事都「留到以後」。艾格尼絲警告道：「趁你年輕時就實現一些，你才有辦法更享受它們。」

4.克服心理障礙

長期習慣節儉了，真的很難改變花費習慣。建議退休人士可以將一小部分的預算用於享受生活，並且設定為「必要支出」，而非非必要的娛樂開支。

退休規劃也要顧及生活品質

退休規劃不應只關注於數字，而要思考這些數字背後代表的生活品質。艾格尼絲的經驗提醒我們，過度節儉可能導致我們錯失珍貴的人生體驗，而且很難彌補。

無論是正在準備退休的人，或是已退休者都需要記住：金錢是用來實現美好生活的工具，而非目的本身。

資料來源：GoBankingRates、中央社、Allianz

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文不敢花錢、擔心退休錢不夠用？她79歲，後悔沒早點享受人生》