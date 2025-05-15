王永慶、王永在過世時配偶皆行使這項請求權 律師教如何節省遺產稅

李永然律師

筆者處理案件時，接觸了不少企業家，男、女皆有。由於夫妻一旦結婚，就涉及「夫妻財產制」的適用，我國現行夫妻財產制有「法定財產制」及「約定財產制」之分，後者還可分為「共同財產制」及「分別財產制」（註1）。

夫妻如未採用「約定財產制」，即應適用「法定財產制」，而「法定財產制」涉及「夫妻剩餘財產差額分配請求權」（《民法》第1030條之1）。

按「夫妻剩餘財產差額分配請求權」，依《民法》第1030條之1第1項規定，法定財產制關係消滅時，夫或妻現存之婚後財產，扣除婚姻關係存續所負債務，如有剩餘，其雙方剩餘財產之差額，應平均分配，但下列財產不在此限：一、因繼承或其他無償取得的財產；二、慰撫金。

因此，夫妻如採用「法定財產制」，一旦離婚或一方死亡而配偶尚生存時，即會發生「夫妻之剩餘財產差額分配請求權」。基於此一規定，身懷鉅款的企業家對於財產規劃不得不細心思量。

一、企業家有錢，竟招來配偶為錢訴請離婚的厄運

如前所述，國內大多數夫妻適用「法定財產制」，但沒想到，努力工作的企業家累積數十億資產，卻也因而招來結褵數十年的配偶藉著訴請離婚，要求分配他名下一半的財產。其配偶主張的依據就是行使《民法》第1030條之1的「夫妻剩餘財產差額分配請求權」。

這位企業家深覺其配偶既沒工作，在家不事家務，還有佣人侍侯，且揮霍無度，憑什麼請求。針對雙方的爭執，這時就要進入訴訟攻防。該企業家一定會主張沒有平均分配的理由，更不該分配予其配偶，這項主張，即須請求法院適用《民法》第1030條之1第2項之規定，即「……平均分配顯失公平者，法院得調整或免除其分配額」。

二、企業家死亡時，配偶運用剩餘財產差額分配請求權的行使，可節省遺產稅

企業家打拚一輩子，累積不少財產，其繼承人繼承龐大遺產，為了少繳遺產稅，就會運用「扣除額」、「免稅額」等節稅，如配偶尚生存，而繼承人間關係又和諧時，還可以運用「剩餘財產差額分配請求權」。

所以，當發生繼承寺，繼承人想將「夫妻剩餘財產差額分配請求權」發揮到最大效果，必須是夫妻採用「法定財產制」，且夫妻財產較多的一方先過世才有發揮空間（註2）。

配偶繼承欲行使「剩餘財產差額分配請求權」時，必須適用《遺產及贈與稅法》第17條之1的規定，即被繼承人之配偶依《民法》第1030條之1規定，主張配偶剩餘財產差額分配請求權者，納稅義務人得向稽徵機關申報自遺產總額中扣除。

數年前有台灣經營之神之稱的王永慶先生往生時，其遺有配偶王月蘭女士，就行使了「夫妻剩餘財產差額分配請求權」；另外，王永在先生往生，其配偶同樣也行使了「夫妻剩餘財產差額分配請求權」。

納稅義務人運用此一規定節省遺產稅時，尚須注意應於稽徵機關核發稅款繳清證明書或免稅證明書之日起「一年」內，給付該請求權金額之財產予被繼承人之配偶；倘若未依前述規定給付被繼承人之配偶者，稽徵機關依《遺產及贈與稅法》第17條之1第2項之規定，應於前述期間屆滿之翌日起五年內，就未給付部分追繳應納稅額。

上述無法於期限內給付該請求權金額之財產予被繼承人的配偶時，係因特殊原因所致，應先報經主管稽徵機關核准延期。如未按規定處理延期，又未如期給付，則稽徵機關將依《遺產及贈與稅法施行細則》第11條之1，除依法補徵遺產稅外，還會按郵政儲金一年期定期儲金固定利率加計利息。

註1：夫妻之財產及所得，除特有財產外，合併為共同財產，屬於夫妻公同共有；夫妻得以契約訂定僅以勞力所得為限為共同財產（《民法》第1031條、第1041條）。「分別財產」夫妻各保有其財產的所有權，各自管理、使用、收益及處分（《民法》第1044條）。

註2：王人傑著：節稅規劃100問，頁158～159，1997年10月初版，旭屋文化，大衛營出版機構印行。

（本文出自《永然文化出版》)