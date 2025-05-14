跟主管不對盤、全辦公室等她離職！菲女狼「職場隨時開新局」：最後是主管走人
原本，大家都覺得麗莎應該是會出局了。
畢竟，她跟新主管不對盤，早就不是秘密。
新主管三天兩頭找碴、明嘲暗諷，還不時放話說要把她調去邊疆。
辦公室裡的人都在看，等她哪天忍不住翻臉走人。
畢竟，誰撐得住一而再、再而三的「技術性修理」？
即使處境艱難，麗莎也沒有自己離職的打算。
不是她心臟特別大，而是她有房貸、車貸，不能任性退場。
負氣離開，看起來俐落又帥氣，但如果沒想清楚退路，離場之後才是一堆問題的開始。
麗莎沒賭氣，她選擇留下來，給它繼續撐下去。
反正主管盯他的、麗莎做自己的，照樣做事、照樣上下班。主管再不爽麗莎，公司薪水還是得照發，這帳無法賴。
半年後，公司又改組。
那位每天針對她的主管被調離，換了新的人來接手部門。
這一次的新主管不見得特別欣賞她，但對新上任的主管來說，組織變動太大，不見得是好事，麗莎安全地度過了這一關。
對麗莎來說，上一回合的爛局已經結束，又是一局新棋的開始。
這故事教我們三件事
一、撐不一定有好果子吃，但不撐，連進場摘果子的機會都沒有。
二、情緒不能當飯吃，離職不是解法，除非你家底豐厚，一點都不缺糧。
三、主管會換，局勢會翻，留下來的人才有機會翻盤。
職場裡，隨時都有可能...開新局；撐得住，才有資格加入新局。
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