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公司活動跟聚會都不參加…職場邊界感拉到最滿！菲女狼：也在拒絕升遷機會
你以為是「拒絕交換禮物」，其實是在拒絕升遷機會
我有個朋友，小倩，跟我一樣是那種「不委屈自己」的人。
前陣子，她主管想辦個部門交換禮物活動。這小姐想也不想就直接拒絕：「這種活動讓我很尷尬，我不想參加了。」
「妳⋯怎麼比我還做自己啊！」
我懂她。做自己、保有邊界，能讓上班比較不痛苦。但老實說，當她這麼回的時候，我心裡還是替她捏了一把冷汗。
在職場太做自己，如果你不是戰功彪炳、不可或缺，很容易不小心把自己的晉升機會擋掉了。
因為，多數主管嘴上說在意績效與能力，心裡更看重的是你「好不好帶、聽不聽話」。
哪怕只是交換禮物這種小事，拒絕得太直白，也會被默默記上一筆。
偶一為之還行，次數累積了，難保不被主管歸類在不服從、不受教的下屬，甚至影響了自己未來的機會。
所以不是不能做自己，而是...先搞清楚你自己要什麼。
如果你只想無所求、平穩自在地上班，適度做自己沒問題；
但如果你還想升官發財，不管是不是真的心悅誠服，必要的配合戲碼加減也是要加減演一下。
畢竟，有些時候，拚的不是實力，
而是誰聽話、誰會演。
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