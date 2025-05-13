「多頭總司令」張錫率百人打太極 分享樂齡投資配置關鍵

台灣2025年將正式邁入超高齡社會，未來每五個人之中就有一位是65歲以上的長者，在面對社會結構的變化，該如何靈活應對？今日素有台股多頭總司令之稱的國泰投信董事長張錫出席退休講座，分享退休理財之道。張錫表示，在「川劇」上演後許多投資人過著上班緊繃、下班失眠的生活；但要小心別讓焦慮影響健康，如果為了賺錢讓自己喘不過氣，反而得不償失。張錫透露自己打太極已經超過30年，不只鍛鍊身體，更是磨練出「不急、不慌」的心態，找到身體與財務健康之間的平衡點。不管市場再怎麼震盪，都能夠沉穩面對，讓自己不被情緒帶著走，才能引領國泰投信成為資產管理公司領導品牌。

張錫也對投資人信心喊話，關稅與匯率的影響終將有限，長線來看重要的還是市場剛需，台股有AI這張底牌，晶片製程的技術目前仍難被他國取代，這就是台灣談判的籌碼；台股也因為掌握AI發展的命脈，才更有轉嫁成本的話語權，AI仍是市場成長的主要引擎。且在中美兩大經濟體的角力下，全球掀起「去中化」轉單效應，AI供應鏈將再次重組，台灣供應商除了具有垂直分工與規模經濟的優勢之外，與美國品牌商之間的深度合作，將讓台灣繼2018年美中貿易戰後再次扮演關鍵角色，提升在全球市場中的重要地位，在這波「股債匯大亂鬥」存活下來，要相信時間就是最好的良藥。

面對川普「人造熊市」，張錫則提醒，在關稅衝擊下，台股企業獲利不排除有下修的可能，但根據彭博預估的數據，今年台灣企業盈餘預估仍呈現正成長，年增率達25%，不用過度驚慌；尤其如果想以退休為理財目標的話，更是要看長、看遠！縱使強如股神，但巴菲特大部份的資產也是在50歲後才累積，投資重要的是訴諸理性、相信定期定額帶來的複利效果，理財永遠不嫌晚。

張錫也以自己為例，從年少時就養成了定期檢視財務狀況、分散投資風險的習慣。不是因為預測得準，而是因為知道投資首重紀律與資產配置，並依照不同的人生階段，為自己與家人打造符合需求的投資組合，例如為年輕子女選擇積極性較高的主動式基金、並配置少部分的組合型標的，及早準備退休金；此外，由於醫療發達，現代人平均壽命更長，因此在風險評估層面可依照自己的接受度適時調整，即便是像自己一樣的準退休族，一樣可以選擇更為積極的股票ETF來布局。

除了年齡，張錫也建議拆分不同功能區塊來動態調整；如AI產業當道，可善用成分股布局AI相關產業鏈的國泰台灣科技龍頭(原名：國泰台灣5G+)（00881）打包AI發展趨勢；在震盪格局下，國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)（00878）則更能發揮抗震優勢，基金也有季配息機制，產業配置分散多元，始終穩坐ETF受益人數的冠軍寶座，且00878將在5月19日除息，也是五月台股ETF的人氣王！