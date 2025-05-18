誰是遺產稅納稅義務人？申報期限、申報地及所需文件為何？地政士1張表格解答

李廷鈞地政士

遺產稅的納稅義務人有哪些？依據《遺產及贈與稅法》第6條第1項規定，遺產稅的納稅義務人如下：一、有「遺囑執行人」者，為遺囑執行人；二、無遺囑執行人者，為「繼承人」及「受遺贈人」；三、無遺囑執行人及繼承人者，為依法選定「遺產管理人」。

因此，如果遺囑裡訂有遺囑執行人時，遺產稅應由遺囑執行人負責代繳，因為遺囑執行人為繼承人的代理人。

本文出自《永然文化出版》 如果沒有遺囑或遺囑裡沒有訂明遺囑執行人時，則應該由《民法》第1138條所定的「法定繼承人」負責繳納。

依據《民法》第1138條的規定，遺產繼承人，除「配偶」外，依下列順序定之：一、直系血親卑親屬；二、父母；三、兄弟姊妹；四、祖父母。

而受遺贈人為遺囑內所訂得為分配遺產之人，因此也是納稅義務人之一。

遺產稅的申報期限，依據《遺產及贈與稅法》第23條的規定，被繼承人死亡遺有財產者，納稅義務人應於被繼承人死亡之日起六個月內，向戶籍所在地主管稽徵機關依本法規定辦理遺產稅申報。

由上述條文可知，在被繼承人死亡的「六個月」內，納稅義務人必須向被繼承人戶籍所在地的國稅局申報遺產稅，例如被繼承人生前戶籍在台北，就向台北國稅局申報遺產稅。

如果無法如期申報，可以依照《遺產及贈與稅法》第26條之規定，以書面向稽徵機關申請延期申報，申請延長期限以三個月為限。但因不可抗力或其他特殊事由，可以由稽徵機關視實際情形核定延長期限。

遺產稅的申報，必須填具遺產稅申報書，並且備妥被繼承人的除戶謄本和繼承人的身分證影本或戶籍謄本，並且製作繼承系統表。如果委託他人申報者，則必須出具委託書。

請參考下列表格準備申報遺產稅所需資料：

（本文出自《永然文化出版》)