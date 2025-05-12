爭產糾紛開槍釀出人命？ 律師指「3點理由」繼承人會喪失繼承權

李永然律師

一、我國《民法》繼承編為何規定「喪失繼承權 」？

國人為爭產而發生繼承糾紛的案例日益增多，有些是繼承人間打官司、打架，更傳出有繼承人為爭產而開槍釀出人命。

我國《民法》繼承編，基於以下三點理由，而訂有繼承權喪失的規定，其立法理由為：(一)為維持社會的倫理道德；(二)為避免遺產繼承順序的混亂；(三)為確保立遺囑人的遺囑自由（註1）。

我國《民法》第1145條規定，有下列各款情事之一者，喪失其繼承權：

(一)故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死，因而受刑之宣告的。

(二)以詐欺或脅迫使被繼承人為關於繼承的遺囑，或使其撤回或變更的。

(三)以詐欺或脅迫妨害被繼承人為關於繼承的遺囑，或妨害其撤回或變更的。

(四)偽造、變造、隱匿或湮滅被繼承人關於繼承之遺囑者。

(五)對於被繼承人有重大的虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承的。

本文出自《永然文化出版》 以上五種法定事由，可分為「當然失權」與「表示失權」；前者是指繼承人具有法定失權的原因，無待被繼承人為任何表示，當然喪失具對被繼承人的繼承權。前述的(一)～(四)屬於「當然失權」；又「當然失權」依其是否因被繼承人的宥恕而回復繼承權，再分為「絕對失權」與「相對失權」，「絕對失權」即前述(一)之法定事由；「相對失權」則為前述的(二)～(四)的法定事由（註2）。

二、以「絕對失權」為例

如上所述，有五種法定事由會喪失繼承權，而「當然失權」中的「絕對失權」，即「故意致被繼承人或應繼承人於死或雖未致死，因而受刑之宣告者」；構成此一法定喪失繼承權的事由，必須同時具備下述要件：

(一)須繼承人本人所為。

(二)須對被繼承人或應繼承人為之。

(三)須有致死的故意：若無致死的故意，而僅有傷害的故意，而致死時，則非當然喪失繼承權（司法院83年12月14日廳民一字第22562號函覆台高院）。

(四)須受刑之宣告：乃指法院諭知「科刑的判決」案已確定者而言；至於無罪判決、免訴判決或不受理判決就不符本法定事由，因而未喪失繼承權。

三、以「表示失權」為例

如上所述，「表示失權」不同於「當然失權」。我國《民法》第1145條第1項第5款規定「表示失權」，「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承的」，喪失其繼承權，構成此一法定喪失繼承權的事由，必須同時具備下述要件：

(一)繼承人對被繼承人有重大的虐待或侮辱。

(二)須被繼承人表示繼承人不得繼承。

先就「繼承人對被繼承人有重大的虐待或侮辱」說明。所謂「虐待」，乃指予被繼承人以身體上或精神上痛苦之行為，不以「積極行為」為限，更包括「消極行為」。

最高法院72年台上字第4710號判決：「本件上訴人無不能同居之正當理由而拒絕與其夫施○○同居，幾達二十年之久，且自承於知悉施。患病三、四年，亦未曾隨侍在側看護，實際係對被繼承人施○○有重大之虐待……」（另參最高法院74年台上字第1870號判決）。

至於「侮辱」，乃指毀損被繼承人人格價值的行為，台灣高等法院90年度重家上字第1號民事判決：「上訴人在印鑑證明書背面書寫『不光榮之財產，不願繼承』，並於盧○○在場時交付被上訴人，明顯係要盧○○知悉其財產係不光榮得來，甚且辱罵盧○○做不光榮之事，致得帕金森症不能行為；對盧○○人格予以毀損，已構成被繼承人有重大之侮辱。」

另外，「須經被繼承人表示繼承人不得繼承」，此一要件即須由被繼承人表示其不得繼承，且須經被繼承人之表示，才會失權；此一表示可以於「生前」表示，同時以「繼承」或「不得繼承」均可（註3）。

四、結語

綜上所述，繼承人應避免有我國《民法》第1145條第1項的法定事由，這樣才可以享有「繼承權」。繼承人實應「孝順」、「正派」，自然就不可能發生喪失繼承權之情形。

註1：林秀雄著：繼承法講義，頁32～33，2006年5月初版第2刷，自刊本。

註2：王富仙撰：〈試論我國民法上繼承權之喪失〉乙文，載施慧玲等著：繼承法制之研究(二)，頁73～74，元照出版有限公司出版。

註3：戴炎輝等合著：繼承法，頁75，2010年2段最新修訂版，自刊本。

（本文出自《永然文化出版》)