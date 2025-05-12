許多有錢人的焦慮「用數字證明自己夠格當父母」！直到巴菲特一通電話點醒了我

一通來自巴菲特的電話，讓我想通真正該留給孩子的資產是⋯⋯

我爸媽總說：「我們只想給你們一個更好的起點。」媽媽是全職家庭主婦，像機場空中交管員一樣掌控每一筆錢；由於爸爸是建築工人，收入極不穩定。我們家幾乎沒什麼可用的錢，生活靠精打細算堆出來，任何東西都不能弄壞、不能亂買，旅遊更是天方夜譚​。

但我爸偷偷為我做過一件驚天動地的大事。有一年聖誕節，他買了一台全新的 iMac 給我。對我們家來說，那台電腦根本就是炸彈。他不顧媽媽反對，堅持帶回家。媽媽怒不可遏：「你竟然買了這麼貴的東西！」他們為這台電腦吵到幾乎要家庭革命，而我抱著那台電腦，默默走進房間，鎖上房門，假裝沒聽見他們的咆哮，只專注在開箱、設定。那是我人生第一台電腦，我知道，爸爸是站在我這邊的​。

我們的錢從來就不多。我還記得朋友們在聊《魔法奇兵》、《淘小子看世界》，我只能跟著笑，裝得好像我也看過。我們家沒有有線電視，但有一堆從圖書館借來的書，媽媽對書從不吝嗇。就這樣，書加上那台電腦——就是我童年僅有的奢侈品。

我拚命創業，是為了讓孩子有選擇的自由

現在，我是父親了。我也想給孩子更好的。我希望他們不會像我一樣，得靠裝懂來融入世界。我希望他們從小就知道「有選擇」是什麼感覺。

這也是我這麼拚的原因。拚命工作、創業、熬夜，就是想確保孩子站在一個比我更好的起點上。即使現在事業成功，銀行帳戶的數字不斷增加，焦慮卻從未減少。因為我知道，背後的壓力不只是錢——而是對「身為一個父親」這件事的期待。

我常常早上送小孩上學，看見另一個男孩從一台破旅行車下來，媽媽穿著舊外套、滿臉倦容。我看著自己的 BMW、兒子身上的是巴塔哥尼亞（Patagonia）的上衣，心裡突然一陣抽痛。因為那個男孩曾經是我​。

我努力工作、存錢、擴張公司，總以為這樣才有安全感，才是「給孩子最好的方式」。但後來我發現，不只是我這樣。許多有錢人也一樣焦慮，一樣用數字證明自己夠格當父母。 感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森

有一次，我在私人飛機上打電話給我的兒子，他問：「爸，你去哪裡？」我說我要見一些非常成功的人。結果我真的見到了——投資人、執行長，身價百億。但見面以後，我只覺得可怕。他們在比誰的資產有更多零，誰的遊艇更大，誰的別墅更多。我打完電話回家，一邊哄孩子睡覺，一邊想著：「這樣的未來，我真的要走下去嗎？」​

陪孩子賣檸檬水，而不是給他花不完的生活費

後來，我接到一通來自巴菲特的電話。是的，那個巴菲特。淨資產超過千億美元，掌管超過六十家企業、三十多萬名員工。他卻不是來談商業的。他說，他會把自己99％的財富捐出去，留給孩子的只是一筆「足夠做點了不起的事」的資源。不能太多，否則會毀了他們。不能太少，否則會局限他們。他說：「那些錢對我來說已經沒有用了。」​

我聽著電話那頭那個像祖父一樣親切的聲音，突然明白了什麼。

我們能給孩子的，不是我們累積的資產，而是我們怎麼使用這些資產的價值觀。是我們對「錢從哪裡來」「該拿去換什麼」的理解。是我們的選擇、我們的生活態度、我們的在場。

我不想讓孩子變成那種我曾經最討厭的富家小孩。我希望他們知道：人生中最重要的資產，不是帳戶裡的錢，而是他們自己能夠創造價值、面對失敗、選擇方向的能力。

我開始陪孩子一起賣檸檬水、教他們怎麼存錢、怎麼付帳、怎麼知道一個東西值不值得買。那些比我賺進的任何一張大鈔票都重要。

（本文摘自感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森）