海邊別墅、豪車、億元身價…什麼都有！他臉上卻沒有光：像努力裝沒事的倖存者

我以為焦慮是因為還不夠成功，直到創業成功後才知道：原來焦慮才剛開始

我從十幾歲開始接案做設計，沒有資源、沒有人脈，更沒有商業背景。那時候每天都在想著怎麼把錢賺進來、怎麼活過這個月。那時，我爸最常對我說的一句話就是：「事情終究會出錯。」他不是故意潑我冷水，而是擔心我太衝，沒有回頭路。創業初期，我每天都在用各種方法維持現金流，接案、做網站、談合作，一邊學會計一邊雇第一個員工。雖然帳戶的數字終於慢慢上升，但我卻沒有感到期待中的快樂，反而更多的是焦慮——不知道這樣算不算成功。

那時，我問了一個創業界的前輩：「像你這樣，就算成功了嗎？」他只是喝了一口啤酒，淡淡的說：「大概吧。」也給不出太多具體的建議。那時的他住在海邊別墅，開著豪車，公司估值上億，看起來什麼都有。但我看得出來，他的臉上沒有光——不像一個贏家，倒像一個努力裝沒事的倖存者。那時我就隱約覺得，成功不一定是想像中的樣子。

只有一個目標，就是月底的數字要比月初更大

從創業的第一天開始，我幾乎每天都處在焦慮的情緒裡。一開始，我為了擺脫童年「我們負擔不起」的陰影，我很努力維持讓公司帳面上每月月底的數字，比月初更多，這是我唯一的目標。我以為這樣就安全了，以為有錢了就不會焦慮了，結果完全不是這麼回事。即便公司帳面上的錢愈來愈多，我銀行戶頭的數字也愈來愈多個零，心裡卻還是覺得不夠。即使事業已經穩定、年營收超過數百萬美元，我還是整天緊張兮兮，甚至不敢花我私人帳戶裡的任何一毛錢，我太害怕一切會崩潰。我的人生被錢綁架，而我還以為自己有錢就會自由了。

直到有一天，一個年輕創業者約我喝咖啡，他問我：「你現在這麼成功，那是什麼感覺？」我笑了笑，回答他：「就像你原本很喜歡在後院砍柴，結果砍著砍著，變成整條街的柴火供應商，開了工廠、雇了上百個人。最後你被關在一間玻璃辦公室裡，沒有斧頭、沒有空氣，只有你一個人。」那不是我想要的生活，但我卻一步步走進去了​。

不再為焦慮買單，真正為自己而活

有一段時間，我真的撐不下去了。我答應朋友去歐洲背包旅行，一走就是四週。出發前我心裡一直想著：「我不在，公司會不會出事？」但結果完全沒事。專案準時交付，客戶根本沒發現我不在，公司甚至比以前還順。我突然意識到，我不是在經營公司，我是在被公司綁架。少了我，一切照常。我本來以為會難過，結果卻鬆了一口氣​。 感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森

回來後，我開始重新思考什麼才是我要的生活。我開始參加創業者論壇、跟不同產業的人交流，遇到一個創業者朋友跟我說：「如果一件事不是我肯定要做的，我就不做。」這句話像一道光，照進我那個不斷問「接下來呢？」的腦袋。

我開始放下對「無止盡成長」的執著，專注在真正重要的事上。有時候是下一個創業計劃，有時候，是去散步、寫作，或者單純陪家人吃一頓晚餐。我終於學會不是靠焦慮推著自己跑，而是重新選擇怎麼過自己的人生。

（本文摘自感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森）