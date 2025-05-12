「億萬富翁」標籤花費十年終於得到後：一大筆錢塞不進還沒準備好的心裡

一個億萬富翁的告白：衝過財富自由的終點線時，為什麼仍停不下來？

當我跳下休旅車，登上正在等我的私人飛機——那是一台龐巴迪挑戰者605號——我腦袋裡的想法就像一顆鬆脫的彈珠，不斷來回碰撞，轉個不停。這天我被貼上一個從未想過會出現在我身上的字眼：「億萬富翁」。

這是一場我等了十幾年的勝利，但當它真的來臨時，我卻感到空虛。標籤來了，金錢來了，我想要的自由卻不在那裡。

​實際的狀況是，這個標籤追著我跑，我也拚命奔向它。我以為那是一條終點線，一旦跨過去，就能鬆一口氣、開始自由人生。但當我真正抵達，卻發現自己仍在跑步機上，停不下來。

一切都不夠！成為「億萬富翁」後，我仍像個農夫拚命囤糧過冬一開始，我為了擺脫小時候家裡「買不起」的金錢焦慮，我一邊創業，一邊閱讀所有和生意有關的書籍，床頭堆滿商業傳記與雜誌。我的腦子永遠停不下來——破解成功的祕訣、持續做大、提高效率、想出辦法。我以為只要賺到足夠的錢，我就會感到安全。於是我扛著創業的焦慮與壓力，創立一家又一家的公司。 感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森

但我錯了。

那個「夠了」的時刻，從來沒有真正出現過。無論我帳戶裡有多少錢，我仍覺得自己像個農夫，努力儲存過冬的物資​。那個「夠了」的目標也一直在變，從一開始創業的一千萬目標，變成五千萬、甚至億、十億，我才終於發覺，我對帳戶中「有幾個零」的追求，似乎永遠沒有盡頭。

成功成癮，生活升級變成麻痺

隨著我錢賺得愈多，客戶來頭就愈大。我買了更多東西，得到更多客戶，賺到更多錢。不久之後，我已經在跑步機上衝刺，卻不覺得比較快樂。最糟糕的是，我差點一頭撞到牆上​。

為了對抗創業的焦慮與巨大壓力，購物成了我的癮頭。我不知道閒暇時間該做什麼，於是開始買我夢寐以求的所有東西：昂貴的衣服、鞋子、音響設備。我甚至買了一輛賽格威平衡車，但沒多久就把它放在儲藏室的陰暗角落​。

我持續瘋狂消費，試圖用錢來證明我有能力負擔得起，我很成功。於是我流連於豪華的夜生活、短暫戀情、極致體驗……這些東西一開始讓我感到振奮，但很快又回到原點。每次生活升級帶來的興奮感，也消退得愈來愈快，我就像吃美食一樣，只能暫時得到滿足，不久很快又餓了​。

我一直以為更多錢，能讓我更安全，但現實是我的財富與壓力同步成長，我用最貴的東西、最快的車、最遠的旅行，來逃避那個一直追問的聲音：「這一切，真的讓你比較快樂嗎？」

當財富來了，你的心態扛的住嗎？

在創業邁入第五年我才逐漸覺察，拚命升級我的生活方式，不能提升我的生活品質。實際上，這些東西很快就帶來反效果，很快就拖累了我的日常幸福。我很快就被罪惡感、後續維護和後勤給壓垮了​。更糟的是我的生活變得愈來愈複雜，連資產本身都成了一種負擔。我不得不僱用一群人來管理我的財富，他們每日一通接一通打電話，問我要怎麼處理我的房產、遊艇和帳目。

有一天，我接到財務經理莉安的電話，她劈頭就罵：「安德魯，你的開銷實在太誇張了。我算了一下，你每天花在空房子的錢，相當於住在豪華飯店的總統套房。」

如果我真的使用並享受這些奢侈品那另當別論，但事實是——我只是一直在買，卻沒有真正擁有它們的意義​。

那一刻，我才真正感受到，「你擁有的東西，最後會擁有你。」

原來，致富是有成本的。它的成本不只是你花掉的時間、犧牲的睡眠、錯過的家人時光，還包括你必須承受住財富所帶來的心理壓力、孤獨、他人投射的期待與目光。

這個世界不會隨便把一大筆錢塞進一個還沒準備好的心裡。就像重量級的負擔一樣，如果你撐不起，它會把你壓垮。

我最終明白的是這個道理——金錢無法直接轉化為安全感。

「不是躺在遊艇上才叫自由，而是你可以選擇不要那艘遊艇」。只有當你的能力圈、心態與資源之間是對齊的，你才能真正感受「自由」。這就是我花十年致富，最後才學會的事。

（本文摘自感電出版《致富的心魔：金錢、成功與自我懷疑的致富人生》，作者：安德魯・威金森）